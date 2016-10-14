Samsung пытается вернуть доверие потребителей после провального запуска Note 7

Корпорация Samsung Electronics начала кампанию по восстановлению доверия потребителей – с помощью промоакций и скидок она пытается сгладить ущерб, который нанесла ее бренду ситуация с дорогостоящим отзывом из продажи новых смартфонов Galaxy Note 7.

В своей стране южнокорейская корпорация предлагает клиентам льготные условия обмена купленных Note 7 на другие модели. Возвращая экземпляр Note 7, стоящий $880, покупатель получает дополнительный купон на 30 000 корейских вон ($26,91), а тем, кто захочет обменять злополучный флагманский смартфон на другую модель Samsung (например, Galaxy S7 или Note 5), предоставляется кредит на 70 000 вон.

Samsung поясняет, что льготные условия призваны компенсировать потребителям причиненные «серьезные неудобства». Производитель Galaxy также начал рассылать клиентам в США огнеупорные коробки и перчатки, позволяющие безопасно упаковать купленные Note 7 для возврата их розничным торговцам. Эта акция вызвала в социальных сетях волну шуток. «Огнеупорные коробки от Samsung? А их кто-то тестировал?» – пишет один из пользователей Twitter.

Аналитики полагают, что неудачно организованный отзыв Note 7 даст дополнительное преимущество конкурентам Samsung, в том числе Apple и Google, недавно выпустившим свои новые модели смартфонов. В этой ситуации, добавляют аналитики, программа компенсации ущерба поможет Samsung минимизировать потерю рыночной доли. «Samsung сделает все возможное, чтобы не допустить перехода клиентов к конкурирующим производителям, – говорит Пак Канхо, аналитик из Daishin Securities. – Подобные меры помогут уменьшить поток жалоб, но на восстановление потребительского доверия уйдет немало времени».

Samsung продолжает расследование причин десятков зафиксированных инцидентов с Note 7. Рейтинговое агентство Fitch отмечает, что неприятности, связанные с этой моделью, вызывают серьезные сомнения в перспективах Samsung на рынке телефонов. Аналитики агентства считают, что теперь потенциальные клиенты Samsung могут предпочесть продукты Apple или другого поставщика.

Котировки акций Samsung в четверг выросли на 1,4%, после того как за предшествующие три дня они снизились на 10%, уменьшив рыночную капитализацию компании на $23 млрд. По мнению аналитиков, восстановление котировок отражает веру инвесторов в долгосрочные перспективы Samsung на фоне прояснения ситуации с финансовыми потерями из-за беспрецедентного по масштабам отзыва продукции.

Перевел Александр Силонов