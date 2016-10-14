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Статья опубликована в № 4182 от 14.10.2016 под заголовком: Samsung обещает исправиться

Samsung пытается вернуть доверие потребителей после провального запуска Note 7

С помощью промоакций и скидок
Samsung пытается вернуть доверие потребителей при помощи маркетинговых акций после провального запуска Note 7
Samsung пытается вернуть доверие потребителей при помощи маркетинговых акций после провального запуска Note 7
Lee Jin man / AP

Корпорация Samsung Electronics начала кампанию по восстановлению доверия потребителей – с помощью промоакций и скидок она пытается сгладить ущерб, который нанесла ее бренду ситуация с дорогостоящим отзывом из продажи новых смартфонов Galaxy Note 7.

В своей стране южнокорейская корпорация предлагает клиентам льготные условия обмена купленных Note 7 на другие модели. Возвращая экземпляр Note 7, стоящий $880, покупатель получает дополнительный купон на 30 000 корейских вон ($26,91), а тем, кто захочет обменять злополучный флагманский смартфон на другую модель Samsung (например, Galaxy S7 или Note 5), предоставляется кредит на 70 000 вон.

В США объявили об отзыве 1,9 млн смартфонов Samsung Galaxy Note 7

Samsung поясняет, что льготные условия призваны компенсировать потребителям причиненные «серьезные неудобства». Производитель Galaxy также начал рассылать клиентам в США огнеупорные коробки и перчатки, позволяющие безопасно упаковать купленные Note 7 для возврата их розничным торговцам. Эта акция вызвала в социальных сетях волну шуток. «Огнеупорные коробки от Samsung? А их кто-то тестировал?» – пишет один из пользователей Twitter.

Аналитики полагают, что неудачно организованный отзыв Note 7 даст дополнительное преимущество конкурентам Samsung, в том числе Apple и Google, недавно выпустившим свои новые модели смартфонов. В этой ситуации, добавляют аналитики, программа компенсации ущерба поможет Samsung минимизировать потерю рыночной доли. «Samsung сделает все возможное, чтобы не допустить перехода клиентов к конкурирующим производителям, – говорит Пак Канхо, аналитик из Daishin Securities. – Подобные меры помогут уменьшить поток жалоб, но на восстановление потребительского доверия уйдет немало времени».

Samsung продолжает расследование причин десятков зафиксированных инцидентов с Note 7. Рейтинговое агентство Fitch отмечает, что неприятности, связанные с этой моделью, вызывают серьезные сомнения в перспективах Samsung на рынке телефонов. Аналитики агентства считают, что теперь потенциальные клиенты Samsung могут предпочесть продукты Apple или другого поставщика.

Котировки акций Samsung в четверг выросли на 1,4%, после того как за предшествующие три дня они снизились на 10%, уменьшив рыночную капитализацию компании на $23 млрд. По мнению аналитиков, восстановление котировок отражает веру инвесторов в долгосрочные перспективы Samsung на фоне прояснения ситуации с финансовыми потерями из-за беспрецедентного по масштабам отзыва продукции.

Перевел Александр Силонов

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