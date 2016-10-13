В США объявили об отзыве 1,9 млн смартфонов Samsung Galaxy Note 7

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) объявила об отзыве около 1,9 млн смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление CPSC.

В отзыве CPSC принимают участие смартфоны, проданные в магазинах T&T, Best Buy, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon, на сайте Samsung и других компаний в период с августа по октябрь текущего года. Потребителям вернут деньги или заменят телефон на другую модель.

Samsung Electronics 11 октября объявила о полной остановке производства смартфонов Galaxy Note 7 после того, как они начали взрываться из-за перегрева аккумуляторных батарей. По словам представителя компании, она приняла такое решение, «руководствуясь заботой о безопасности пользователей».

Ранее в четверг стало известно, что российский филиал Samsung Electronics готов заменить смартфоны Galaxy Note 7, приобретенные в России у серых поставщиков. Российское представительство отмечало, что официальные продажи Galaxy Note 7 в России не начинались, однако компания готова обменять смартфоны, полученные по предзаказу или купленные за пределами России.