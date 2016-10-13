Samsung начал выплату компенсаций владельцам Galaxy Note 7 в Южной Корее

Samsung Electronics начала выплату компенсаций и обмен смартфонов Galaxy Note 7 клиентам в Южной Корее, передает ТАСС со ссылкой на объявление корпорации. Процесс планируется завершить до конца года. Владельцам смартфонов предлагается вернуться в магазины, где они их купили, и обменять на телефон другой модели или получить деньги.

2 сентября компания объявила о массовом отзыве и приостановке продаж Galaxy Note 7 из-за того, что аккумуляторы смартфонов, как оказалось, могут перегреваться и взрываться или загораться. Затем Samsung сообщил, что проблемы с аккумулятором устранены и проданные смартфоны начали менять на новые, которые должны были быть исправны. С 1 октября их продажи были возобновлены на территории Республики Кореи. Однако Note 7 продолжили взрываться, и 11 октября Samsung объявил о полной остановке их производства и призвал всех владельцев этой модели выключить смартфоны и не пользоваться ими.