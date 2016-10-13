Samsung готов заменить в России серые Galaxy Note 7 – ТАСС

Российский филиал Samsung Electronics готов заменить смартфоны Galaxy Note 7, приобретенные в России у серых поставщиков. Это ТАСС сказал сотрудник штаб-квартиры корпорации в Сеуле.

11 октября Samsung объявил во всем мире о прекращении продаж смартфонов этой модели и попросил владельцев выключить их и не использовать. В сообщении российского представительства компании подчеркивалось, что официальные продажи Galaxy Note 7 в России не начинались, однако компания готова обменять смартфоны, полученные по предзаказу или купленные за пределами России. «Samsung Electronics предлагает замену Galaxy Note 7 на Galaxy S7 или S7 Edge с компенсацией разницы в стоимости устройств и получением промокода на скидку 3000 руб. для любых покупок во всех фирменных магазинах компании в России. Также пользователь может по запросу получить денежную компенсацию в полном объеме», – говорилось в сообщении от 11 октября.

С 13 октября в Южной Корее начался обмен Galaxy Note 7 на смартфоны других моделей или на денежные компенсации. Как сообщает «Ренхап», ожидается, что обменять опасные гаджеты можно будет до конца года. Владельцам Note 7 рекомендовано менять их в магазинах, где они были куплены. Тем, кто при покупке Galaxy Note 7 получил подарок, подарки можно не возвращать. При замене Note 7 на другой смартфон Samsung клиенту будет предложен подарочный сертификат на 30 000 вон ($26,6). При замене Note 7 на последние модели Samsung, в том числе Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, компания будет предлагать 70 000 вон на мобильный счет. Американское подразделение Samsung объявило о расширении отзывной кампании для Galaxy Note 7.