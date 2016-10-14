Сенатор Бокова хочет поправить постановление о реестре отечественного софта

Сенатор Людмила Бокова намерена обязать госзаказчиков принимать к рассмотрению заявки от российских производителей софта, даже если они не состоят в реестре российского ПО

Производитель софта может считаться российским, даже не будучи включенным в этот реестр, считает она

Сенатор Людмила Бокова порекомендует Минкомсвязи внести правки в постановление правительства, которое с 1 января этого года ограничивает закупки иностранного программного обеспечения (ПО) госорганами, сообщила она «Ведомостям». Она намерена обязать госзаказчиков принимать к рассмотрению заявки от российских производителей софта, даже если они не состоят в реестре российского ПО. Чтобы доказать свое российское происхождение, компании, правда, должны будут представить пакет документов, аналогичный тому, что представляется для попадания в реестр.

Речь идет о реестре, который ведет Минкомсвязи. В него попадают российские программные продукты, отвечающие определенным требованиям. Госкомпании обязаны использовать продукты из реестра при закупках.

На мысль о внесении таких изменений сенатора натолкнула ситуация, произошедшая в Челябинске. В июле 2016 г. министерство IT и связи Челябинской области захотело купить за 6,8 млн руб. средства защиты от несанкционированного доступа. В документации ведомство указало, что отдает предпочтение продуктам из реестра, и не допустило к конкурсу продукт ARMlock компании Wellservice, которого в реестре не было. Компания декларировала российское происхождение своего продукта и поэтому обратилась в челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Регулятор согласился с доводами компании и признал конкурс недействительным. Отсутствие продукта в реестре не может опровергать его российское происхождение, следует из решения службы.

Большой выбор 2037 продуктов сейчас содержит реестр российского программного обеспечения. Экспертный совет при Минкомсвязи относит ПО к отечественным, если исключительные права на него принадлежат россиянам или компании, которую контролируют россияне. Сумма выплат в пользу иностранных компаний не должна превышать 30%

В сентябре Бокова решила проверить законность решения челябинской ФАС и написала письма руководителю ФАС Игорю Артемьеву и генпрокурору Юрию Чайке (источник в правоохранительных органах подтвердил получение письма). От Генпрокуратуры Бокова сейчас ждет результатов проверки, сообщила она «Ведомостям».

Центральный аппарат ФАС полностью поддерживает решение челябинского ФАС, сообщил представитель службы.

Для госзакупок российским считается ПО, которое верифицировано включением в реестр, сообщил представитель Минкомсвязи. По его мнению, лазеек в нынешнем законодательстве нет. Возможные поправки в постановление правительства он не прокомментировал.

ФАС выдала предписание заново искать поставщика, что министерство IT и связи и сделало. Но Wellservice все же не будет поставлять ему софт: ведомство заключило контракт с другой компанией, а неназванный второй участник закупки получил отказ из-за несоответствия технических характеристик его продукта требованиям заказчика. Гендиректор Wellservice Владимир Подзоров сообщил «Ведомостям», что формально второй отказ обоснован и оспаривать его он не намерен.

В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский