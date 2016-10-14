Платное ТВ в России дешевле, чем в крупнейших развитых и развивающихся странах

Стоимость услуг платного ТВ в России по итогам III квартала 2016 г. - самая низкая среди 20 крупнейших по объему ВВП (на основании паритета покупательской способности) стран мира. Это следует из отчета Telecom Daily. Средний ежемесячный платеж абонента (ARPU) в России составляет $2,49 в месяц (по курсу ЦБ на 10 октября 2016 г.). На 19-м месте — Индия, где ARPU составляет $3,3. 1-е место занимают США, где ежемесячно подписчики платного ТВ платят в среднем $103,7. На втором и третьем месте — Австралия и Канада: $67 и $66.

Средний ARPU для 20 стран с самым высоким ВВП - $29,6, посчитала Telecom Daily.

Среди крупнейших развитых и развивающихся стран Россия действительно занимает последнее место по ARPU от услуг платного ТВ, согласна аналитик «ТМТ консалтинг» Елена Крылова. По ее оценке, этот показатель по итогам июля-сентября 2016 г. в России составлял около $2,4.

Кусков объясняет низкий ARPU тем, что часть телеконтента, за которую операторы в других странах, берут абонентскую плату, для российских подписчиков бесплатно. Например, государство обязывает российских провайдеров платного ТВ бесплатно транслировать более 20 популярных телеканалов, напоминает он. При этом в России можно бесплатно смотреть ключевые спортивные состязания и матчи, отмечает Кусков.

Кусков и Крылова, в частности, объясняют низкую доходность услуг платного ТВ в России тем, что плата за услуги спутникового и аналогового кабельного ТВ в стране крайне невелика. Например, месяц просмотра базового пакета каналов крупнейшего в России оператора платного ТВ «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ») стоит всего 100 руб., приводит пример Кусков. Правда благодаря этому доля проникновения услуги спутникового ТВ постоянно увеличивается, подчеркивает он.

Возможностей для тарифного маневра у операторов немного — конкуренция на рынке сильна, и любое повышение тарифов сопряжено с риском увеличения оттока абонентов, отмечает Крылова.

Во II квартале 2016 г. в России было 40,4 млн абонентов платного ТВ (прирост год к году — чуть более 4%). Проникновение услуги по домохозяйствам составило 73%.

В Москве абоненты ежемесячно платят за услуги платного ТВ около 150 руб. в месяц, рассказывает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. За эти деньги они, как правило, получают 40-60 каналов, отмечает он. По его мнению, по сравнению с крупными городами мира тарифы в Москве действительно не высоки. Связано это с тем, что отрасль платного ТВ в России не зарегулирована государством — операторов на рынке много, между ними сильна конкуренция, считает Мирзабеков. По его мнению, увеличение ARPU возможно за счет предложения абонентам как отдельных каналов, так и целых пакетов за дополнительную плату.

В отличие от зарубежных рынков, плата за телевидение в России традиционно низкая, и это не может не отражаться на ARPU, передал «Ведомостям» гендиректор оператора спутникового ТВ Кирилл Махновский. Наличие обязательных для трансляции каналов снижает возможности получения дополнительного дохода, и, соответственно, сдерживает развитие рынка, считает он. Во всем мире спортивные телеканалы, транслирующие наиболее рейтинговые спортивные матчи – платные, приводит Махновский пример. Российский рынок сейчас в самой низкой точки роста — дальше возможен только рост доходов, оптимистичен Махновский.

ARPU платного ТВ «Вымпелкома» во II квартале 2016 г. вырос на 4% год к году, говорит представитель оператора Анна Айбашева. Абсолютный показатель она не раскрывает. ARPU платного ТВ в России действительно на низком уровне: это связано с ценовыми войнами операторов и сравнительно невысоким проникновения телесмотрения на мобильных устройствах, считает Айбашева. Выход из ситуации - новые модели монетизации ТВ-контента, прогнозирует она.