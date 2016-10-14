В интернет-компании «Литрес» прошли обыски

В интернет-компании «Литрес» в пятницу с 12 до 14 часов прошли обыски, говорится в сообщении компании. Обыски проводили сотрудники ОВД ГУСБ МВД РФ в кабинете генерального директора компании Сергея Анурьева, говорит он.

6 октября глава Ассоциации по защите авторских прав (АЗИПИ) Максим Рябыко и его деловой партнер Артем Щербаков были задержаны сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД после получения 5 млн руб. от руководителя интернет-портала «Аймобилко» Николая Белоусова, писал ранее «Коммерсантъ». В их отношении было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере.

«Выемке подверглись документы, подтверждающие реальность взаимоотношений между ООО «Литрес» и НП «АЗАПИ», подлинность договора цессии, заключенного между ООО «Литрес» и Артемом Щербаковым, по которому был уступлен безнадежный долг компании «Бук Бейкер», связанной с компанией Николая Белоусова, в размере около 4,5 млн руб., соответствующие сублицензионные договора и прочие материалы, которые сотрудники, производившие выемку, посчитали относящимися к указанному предмету», - говорится в сообщении «Литрес».

Долг образовался «в ходе продолжительных отношений» между компаниями «Литрес», «Аймобилко» и «Бук Бейкер», говорится в сообщении интернет-магазина. В мае 2016 г. суд зафиксировал наличие долга, а в июле был выдан исполнительный лист на принудительное взыскание долга. Затем долг был переуступлен Щербакову, так как с компании «Бук Бейкер» взыскать долг было бы невозможно, говорится в сообщении «Литрес».

«Было установлено, что в отношении учредителя одного из интернет-магазинов ранее возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации электронной продукции. Воспользовавшись данной информацией и выступая в качестве посредников - представителей потерпевшей организации, злоумышленники начали вымогать у него денежные средства в сумме 50 млн руб. в качестве компенсации потерпевшей стороне. Распорядиться полученными деньгами они собирались по своему усмотрению», - цитировал «Интерфакс» официального представителя МВД Ирину Волк.

Основатель «Аймобилко» Николай Белоусов говорил ранее «Ведомостям», что знает о задержании Рябыко и что оно связано с вымогательством денег у него по следам публикации в «Газете.ру». Согласно информации издания, следствие предполагает, что Белоусов получал доходы от деятельности пиратской библиотеки «Либрусек». Рябыко утверждал, что «Аймобилко», пообещав придумать, как легально сделать книги «Либрусека» почти или полностью бесплатными для читателей, тем не менее не платит вознаграждение правообладателям.