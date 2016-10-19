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Статья опубликована в № 4185 от 19.10.2016 под заголовком: TNS пройдет аудит

Французская CESP проверит, как TNS считает телезрителей в России

Нанимает аудиторов ВЦИОМ, новый владелец TNS
Французская CESP проверит, насколько корректно TNS считает телезрителей в России. Нанимает аудиторов ВЦИОМ, новый владелец TNS
Французская CESP проверит, насколько корректно TNS считает телезрителей в России. Нанимает аудиторов ВЦИОМ, новый владелец TNS
М. Стулов / Ведомости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), новый владелец TNS (вскоре должна быть переименована в MediaScope), начинает технологический и методологический аудит этой исследовательской компании. Для этого «ВЦИОМ медиа», дочерняя компания ВЦИОМа, проводит закупку у единственного поставщика, следует из данных сайта госзакупок. Контракт будет заключен с французской исследовательской компанией CESP, уточнил «Ведомостям» гендиректор «ВЦИОМ медиа» Алексей Малинин.

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CESP, по словам источника «Ведомостей», близкого к TNS, должна оценить корректность методик, используемых российской компанией, качество измерительной панели, точность обработки данных и т. д. Малинин говорит, что это внутренний аудит: «Нам надо убедиться в правильности используемой методики». За последние годы к работе TNS неоднократно высказывались претензии со стороны телеканалов, объясняет источник «Ведомостей», аудиторы должны проверить, есть ли в действительности основания для таких замечаний. О том, что ВЦИОМ намерен провести такой аудит, источники «Ведомостей» рассказывали еще летом, до закрытия сделки по покупке TNS.

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Продажа TNS государственному ВЦИОМу в июле этого года была вынужденной. TNS считает телезрителей в России около 20 лет. Ее рейтинги – общепризнанная валюта рынка, при этом каналы, рекламодатели и агентства сами решают, работать с этой компанией или нет. К примеру, «Первый канал» считает методику TNS устаревшей и давно не пользуется ее услугами (хотя Vi, селлер канала, продает рекламу в его эфире на базе рейтингов TNS). Но с сентября 2017 г. рекламодатели и их посредники при размещении роликов на ТВ будут обязаны иметь договор с измерительной компанией, отобранной государством, а конкретно – Роскомнадзором, следует из последних поправок в законы о СМИ и рекламе. Определиться со своим выбором служба собирается в декабре 2017 г.

CESP, как и TNS, занимается измерением аудитории различных медиа. Также CESP регулярно проводит аудит других измерительных компаний, следует из описания на ее сайте. К примеру, недавно CESP завершила проверку методики comScore по измерению интернет-аудитории в Европе.

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TNS проходила несколько технологических аудитов, в том числе и по заказу российских телеканалов. Последний такой аудит был в 2012 г. Тогда аудиторы сделали вывод, что телеизмерения TNS – «хорошо организованная система измерения телевизионной аудитории, соответствующая международным стандартам». Главной рекомендацией аудиторов было увеличение панели (т. е. числа домохозяйств со специально установленными счетчиками) до 5000–5500 домохозяйств. Сейчаc в панели TNS 5400 квартир и частных домов.

Аудит, по словам источника «Ведомостей», займет около полугода. Малинин говорит, что у аудита нет ограничения по срокам: «Мы не спешим, результат важнее». «ВЦИОМ медиа» выплатит CESP за аудит 110 000 евро (без учета НДС), следует из проекта договора с поставщиком, размещенного на сайте госзакупок. Но эта сумма не включает в себя расходы аудиторов на командировки, переезды и перелеты, проживание в гостиницах, работу переводчика и т. д., указано в документе. Все эти расходы «ВЦИОМ медиа» оплатит дополнительно. По словам Малинина, сумма таких дополнительных расходов сейчас непонятна, компания постарается ее минимизировать.

Представитель CESP не ответил на запрос «Ведомостей».

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