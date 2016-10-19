За право считать телезрителей с TNS конкурируют Romir и партнер «Триколор ТВ»

За право считать зрителей в России с TNS будут конкурировать Romir и партнер «Триколор ТВ»

Компании TNS (в скором времени сменит название на MediaScope), Romir и GS Group (партнер «Триколор ТВ») подали заявки на участие в конкурсе Роскомнадзора по выбору единого телеизмерителя в России, рассказали «Ведомостям» представители этих компаний. Также заявку подала компания «Медиа хилс», следует из данных, опубликованных Роскомнадзором.

С сентября 2017 г. право измерять аудиторию российских каналов будет только у компании, прошедшей госаккредитацию, следует из новых поправок к закону о СМИ. Измеритель должен быть российской компанией с долей иностранного владения не более 20%, следует из поправок. Аккредитовывать измерителя должен Роскомнадзор. 19 октября закончится прием заявок, 31 октября завершится их экспертиза, говорил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров после проведения первой комиссии по единым телеизмерениям. На ней было принято решение, что измерять аудиторию в России сможет только одна компания. Следующее заседание комиссии состоится 15 декабря, на нем и выберут единого измерителя.

TNS — самый крупный телеизмеритель в России. Счетчики аудитории у компании, так называемые пиплметры, установлены в 5400 домохозяйствах в городах с населением более 100 000 человек. Рейтинги TNS – это общепризнанная валюта рынка, именно они используются при продаже рекламы на телеканалах. Однако не все телекомпании были довольны методикой измерения этой компании. Например, «Первый канал» считает методику TNS устаревшей и давно не пользуется услугами этого измерителя (правда, селлер канала Vi продает рекламу в его эфире на базе рейтингов TNS).

До лета 2016 г. единственным владельцем TNS была компания Kantar Media, которая входит в британский медиахолдинг WPP. Но западной компании монопольно определять предпочтения российских зрителей нехорошо, посчитал Луговой. Впрочем, после принятия соответствующих поправок в закон о СМИ WPP был вынужден продать контрольный пакет TNS подконтрольному государству ВЦИОМу.

GS Group называет себя технологическим партнером крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». Источники «Ведомостей» говорили, что у этих компаний есть общий совладелец - Андрей Ткаченко. Он был назван председателем совета директоров Национальной спутниковой компании (юридическое лицо «Триколор ТВ») в сообщении этой компании в 2014 г.

Фактически процедура отбора телеизмерителя — чистая формальность, так как победитель был понятен заранее, говорил «Ведомостям» человек, знакомый с членами комиссии по телеизмерениям. После того как TNS перешла под контроль государства, смысла в процедуре отбора нет, поскольку и альтернативы для выбора измерителя тоже нет, так как очевидно, что это будет TNS, говорил он.

Компания «Медиа хилс» занимается измерениями ТВ-аудитории и ТВ-рекламы, говорится на сайте компании. Компания собирает данные с цифровых телевизионных приставок абонентов кабельного телевидения. Приставка в автоматическом режиме отправляет информацию о просмотренных каналах на сервер, где данные анализируются и после сопоставления с программой передач составляются отчеты. Про данным «СПАРК-Интерфакса», владеет этой компанией Андрей Бояринов.

Прежде Бояринов работал директором по маркетингу оператора «Акадо». Этот оператор какое-то время представлял партнерам статистику по аудитории российских телеканалов, рассчитывая эти данные по собственной абонентской базе. Представитель «Акадо» сообщил «Ведомостям», что компания не имеет никакого отношения к «Медиа хиллс».

На сайте «Ромир» не указано, занимается ли сейчас компания измерениями аудитории телеканалов. Там лишь упоминается, что «Ромир» специализируется на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях».