Воздушным интернет-кабелям на юго-востоке Москвы дали два месяца

Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы (ЮВАО) предписала операторам демонтировать и перенести в кабельную канализацию часть линий связи до 14 декабря 2016 г. Это следует из писем, разосланных зампрефекта ЮВАО Евгением Афанасенковым («Ведомости» ознакомились с письмами, направленными двум провайдерам). К одному из писем прилагается список из нескольких десятков адресов – большинство из них на Рязанском проспекте и Нижегородской улице.

Ранее в ЮВАО часть воздушных линий связи была демонтирована без согласия их хозяев, сетовали провайдеры. С начала октября управляющие компании на востоке и юго-востоке Москвы по представлению Мосжилинспекции начали срезать воздушные кабели связи, рассказывала «Ведомостям» представитель «дочки» «Мегафона» – NetByNet Екатерина Попова. На прошлой неделе без согласия оператора были демонтированы линии в Сокольниках и Выхине – без связи на время осталось 2800 абонентов. В результате демонтажа без фиксированного интернета и ТВ оставалось несколько десятков домов в Выхине, рассказывал региональный директор Московского региона компании Сергей Рубцов.

«Ведомости» ознакомились с уведомлением о демонтаже, выданным ДЕЗ «Выхино» нескольким операторам, и предписанием жилищной инспекции по ЮВАО этому ДЕЗу. Из них следует, что воздушные линии связи размещены в нарушение Жилищного кодекса без согласия собственников жилья.

Дорогая улица 126 млрд руб. такие бюджетные инвестиции предполагает программа благоустройства московских улиц «Моя улица», по которой в столице должно быть реконструировано 4000 улиц. Программа рассчитана на 2015–2018 гг. и включает в себя обновление тротуаров, фасадов, расширение пешеходных зон, создание велосипедных дорожек, освещения, посадку деревьев. Также в центре города будут убраны под землю воздушные линии электропередачи. В прошлом году было потрачено 20 млрд руб. на реконструкцию 47 улиц, на этот год предусмотрены расходы в размере 22,4 млрд руб. на благоустройство более 50 улиц

По словам сотрудника одного из операторов, демонтаж угрожает воздушным кабелям не только в ЮВАО. Он утверждает, что предписания о демонтаже направлены в ДЕЗы нескольких районов на Севере и Северо-Западе Москвы. Правда, кабели там пока не срезают, уточняет он. С представителями перечисленных им управляющих компаний вчера связаться не удалось.

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и правительством Москвы в 2014–2015 гг. была проведена большая работа, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с благоустройством по программе «Моя улица», напоминает начальник управления ФАС по регулированию связи и IT Елена Заева. Участники экспертного совета ФАС и правительство Москвы согласились с тем, что демонтаж кабелей в нарушение нормативных актов отрасли связи, без выполнения технических условий демонтажа, которые должны быть предоставлены операторами, и без подготовки сооружений для переноса кабелей недопустим, передала она «Ведомостям».

По оценке, которую ранее приводил бывший президент «Акадо» Виктор Кореш, в Москве около 25 000 км воздушных линий связи. Стоимость их переноса в канализацию он оценивал ориентировочно в 80 млрд руб.

Операторы связи вправе обратиться в ФАС, ведомство разберется в этой ситуации, обещает Заева. Представители операторов, опрошенные «Ведомостями», не комментируют возможность обращения в антимонопольное ведомство.

«Акадо» с пониманием относится к инициативе властей облагородить облик города, оператор получает соответствующие уведомления о демонтаже воздушных линий, говорит его представитель. Но если демонтаж носит массовый характер и затрагивает целые районы, это ставит под угрозу качественное оказание услуг связи абонентам и формирует негативное отношение жителей к происходящему, считает он.

«Вымпелком» пока не получал официальных предписаний, говорит его представитель Анна Айбашева. Ситуация вызывает беспокойство, поскольку могут пострадать абоненты, отмечает она.

Гендиректор NetByNet Андрей Батанов передал «Ведомостям», что компания получила письма от префектуры ЮВАО. «С данными предписаниями мы не согласны и будем продолжать отстаивать интересы наших клиентов, а также будем требовать компенсацию расходов, связанных с переносом кабеля», – сообщил он, отметив, что не по всем адресам есть возможность размещения кабелей в подземной канализации.

Представители Мосжилинспекции не ответили на вопросы «Ведомостей». Связаться с представителями префектуры ЮВАО вчера не удалось.