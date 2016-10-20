«Яндекс» будет показывать в новостях только информацию СМИ

«Яндекс» сообщил партнерам об изменениях в условиях информационного сотрудничества с компаниями. Теперь в топ-5 российских новостей на главной странице «Яндекса», на главной странице «Яндекс.Новостей», а также в новостных сюжетах, региональных и тематических рубриках будет публиковаться только информация, которая дословно воспроизводит сообщения официально зарегистрированных СМИ, следует из письма, с которым ознакомились «Ведомости». Остальные сообщения будут доступны пользователям, только если они воспользуются поиском. Представитель «Яндекса» подтвердил эту информацию.

В письме партнерам «Яндекс» ссылается на новые ограничения в законодательстве для новостных агрегаторов, которые вступят в силу с 1 января 2017 г.

Соответствующие поправки Госдума приняла летом этого года, в законодательстве появилось понятие «новостных агрегаторов» – интернет-ресурсов, которые собирают, обрабатывают и распространяют информацию с суточной аудиторией более чем 1 млн уникальных пользователей. Самые известные из них в России – «Яндекс.Новости» и Google News. Со следующего года такие агрегаторы будут нести ответственность за распространяемую информацию, за исключением той, что дословно воспроизводит сообщения официально зарегистрированных в России СМИ.

После принятия этих поправок бывший руководитель сервиса «Яндекс. Новости» Татьяна Исаева сообщила в Facebook, что агрегатору придется отказаться от работы с «нелицензированными в России СМИ» (очевидно, имелись в виду СМИ без регистрации в России). Сколько таких партнеров - не СМИ у «Яндекс.Новостей», представитель компании тогда уточнить не смог. «Яндекс» не требует от партнеров предоставлять сведения о регистрации СМИ в России, объяснил тогда он.

Теперь ситуация изменится: при подписании нового договора об информационном сотрудничестве с «Яндексом» компания должна представить копию свидетельства о регистрации СМИ либо договор об экспорте информации, подписанный со СМИ, следует из письма поисковика.

По данным TNS, в сентябре этого года «Яндекс.Новостями» воспользовались больше 25 млн жителей России 12-64 лет (без учета мобильных устройств).