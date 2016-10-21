Телекоммуникации

МТС потратит на закупки электроники Samsung не менее 7 млрд рублей

Недавний отзыв и прекращение производства Samsung Galaxy Note 7 компанию не смущает
МТС потратит на закупки электроники Samsung не менее 7 млрд рублей
МТС потратит на закупки электроники Samsung не менее 7 млрд рублей
А. Гордеев / Ведомости

МТС прогарантирует своей розничной «дочке» «Русская телефонная компания» (РТК) закупку электроники Samsung на 7 млрд руб. (чуть более $112 млн по курсу ЦБ на 22 октября). Это следует из сообщения МТС. Срок действия гарантии – три года. Эта закупка может стать крупнейшей в истории отношений МТС и Samsung – раскрыть ее сумму оператор обязан, поскольку она превышает 1% балансовой стоимости активов МТС, говорит ее представитель Дмитрий Солодовников. Рост суммы гарантии связан, в частности, с волатильностью курса рубля к основным мировым валютам, отметил он. На закупки Samsung РТК может потратить и более 7 млрд руб., периодически погашая обязательства по гарантии, отмечает Солодовников.

На 30 июня 2016 г. балансовая стоимость активов МТС (по МСФО) составляла 595,4 млрд руб., следует из ее отчета.

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Свою выручку в России Samsung не раскрывает. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценивает доходы Samsung от продажи смартфонов в России в 2015 г. в 71 млрд руб., в первом полугодии 2016 г. – в 34 млрд руб. По итогам 2016 г. эта выручка может составить 80-85 млрд, прогнозирует Муртазин.

По данным компании - партнера нескольких розничных сетей, (эти данные подтверждаются расчетами компании - партнера нескольких производителей) в первом полугодии 2016 г. ежемесячные продажи смартфонов в России составляли 19,7-27,4 млрд руб. Смартфоны Samsung занимали (в зависимости от месяца) 19,9-22,3% этого рынка в штуках и 22,4-28% в деньгах.

В июне 2015 г. «Евросеть», розничные сети ее акционеров «Вымпелкома» и «Мегафона», а также «Связной» перестали торговать электроникой Samsung. Президент «Евросети» Александр Малис объяснял: у Samsung стало слишком много брака, а человек, близкий к корейскому производителю, связывал происходившее с желанием ритейлеров, вступивших в ценовую войну с МТС, добиться от Samsung более выгодных условий. За два месяца до этого МТС расторгла контракт со «Связным» (ритейлер перешел от Максима Ноготкова к брату Александра Малиса Олегу) и снизила цены почти до себестоимости. МТС рассчитывала привлечь в свои салоны больше покупателей и стимулировать их активнее подключаться к мобильному интернету. В итоге она и стала самым крупным розничным продавцом Samsung.

Бойкот ритейлеров практически не повлиял на позиции Samsung в России. По оценке, которую приводил менеджер одного из производителей электроники и подтверждали сотрудники розничных сетей, в первой половине 2016 г. на Samsung пришелся 21% всех проданных в России смартфонов – всего на 0,6 п. п. меньше, чем годом ранее.

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Рекордную закупку продукции Samsung МТС проводит на фоне прекращения производства и отзыва смартфона Samsung Galaxy Note 7. Его мировые продажи начались 19 сентября 2016 г., а уже 11 октября было объявлено о прекращении производства и отзыве этой модели. Причиной стали многочисленные возгорания и взрывы его батарей от перегрева. Кампания по возврату Galaxy Note 7 будет стоить Samsung, по его подсчетам, в ближайшие полгода около $2,3 млрд. Это примерно 10% прогнозируемой операционной прибыли компании по итогам 2016 г., оценивал аналитик BNP Paribas Петер Ю. Общий убыток от отзыва проблемной модели Samsung оценивает минимум в $5,3 млрд за полгода. Компания ухудшила прогноз по финансовым результатам III квартала, снизив прогнозируемую операционную прибыль почти на 30% до $4,6 млрд.

МТС ценит партнерство с Samsung и верит, что ситуация с Note 7 никак не повлияет на популярность смартфонов Samsung в России, отмечает Солодовников. Известно много случаев, когда инновационные смартфоны, оказываясь в руках пользователей, вели себя неожиданно, говорит он.

Специфический дизайн антенны смартфона одного из конкурентов Samsung мешал качественному приему сигнала сотовых сетей, тонкий корпус мог гнуться в заднем кармане брюк, утверждает сотрудник одного из операторов.

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