ИТ-бизнес

В США произошла одна из самых масштабных хакерских атак в истории страны

Ее жертвами стали Twitter, Spotify, The New York Times
Ни одна из киберпреступных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку
Ни одна из киберпреступных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку
Е. Разумный / Ведомости

В пятницу из-за хакерской атаки в США оказались недоступны Twitter, CNN, Spotify, Reddit, The New York Times, сообщает агентство Bloomberg. Речь идет о скоординированной атаке на серверы доменных имен (DNS, они преобразуют привычные человеку названия сайтов в машинный вид, чтобы одни серверы могли получать получать с других нужную информацию для загрузки сайта. – Прим. «Ведомости»). Держатель этих серверов – один из крупнейших в мире провайдеров Dyn, сообщает The New York Times (NYT). Сбой в системе DNS можно сравнить с ситуацией, если вдруг с автодорог всей страны пропадут указатели.

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Dyn заявил, что в 7.00 местного времени (около 14.00 по Москве) подвергся DDoS-атаке, которая прекратилась спустя два с половиной часа, чтобы возобновиться в полдень, передает NYT. Окончательно с атакой справились в 21.00 по московскому времени, сообщила Dyn.

DDoS (Distributed Denial of Service – распределенный отказ в обслуживании) – специальный вид хакерских атак, когда злоумышленники направляют на сервер искусственно созданный трафик, чтобы тот, не справившись с нагрузкой, перестал обслуживать трафик обычный. NYT называет такой тип атак обычным делом, одновременно отмечая, что их сложность и мощность постоянно растут.

Но сейчас речь идет о необычной DDoS-атаке, передает NYT слова менеджера Dyn. Компания до сих пор пытается разобраться в природе и источнике этих атак.

CNBC представители Dyn заявили, что всего было три волны. По их словам, нападение было хорошо спланировано и исполнено, для него использовались десятки миллионов ip-адресов.

Атака на Dyn последовала за выступлением директора компании по интернет-анализу Дага Мэдори на отраслевой конференции, отмечает Bloomberg. Его доклад был посвящен как раз методам борьбы с DDoS-атаками, которые использует одна из занимающихся этим фирм под названием BackConnect, и ее методы лежат на грани допустимого, продолжает издание. В исследовании Мэдори помогал известный специалист по кибербезопасности по имени Брайан Кребс, чей веб-сайт спустя несколько часов подвергся «экстремально мощной и необычной» атаке, пишет Bloomberg. Причем хакерский трафик исходил от слабозащищенных устройств «интернета вещей» – веб-камер, маршрутизаторов. BackConnect отрицала любую связь с атакой на сайт Кребса, а на вопросы Bloomberg в пятницу не ответила, пишет издание.

Кибербезопасность стоит капитала

Ни одна из киберпреступных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку, с Dyn также никто не связывался, пишет Business Insider. Непохоже, чтобы за этой атакой стояли какие-либо государственные структуры, сообщил изданию один из офицеров американской разведки.

Dyn управляет одним из крупнейших в мире DNS-сервисов, является господрядчиком, но и он оказался не готов к атакам «интернета вещей», констатирует основатель и гендиректор компании Qrator (борьба с DDoS-атаками) Александр Лямин. Любые угрозы – это всегда гонка вооружений, а Dyn, видимо, «расслабился», считает он. Но в целом Dyn справился с атакой с внешней помощью, а значит, инфраструктура есть и индустрия готова, отмечает Лямин. По его словам, технические детали атаки еще не опубликованы, поэтому судить о ее мощности непросто. Но если бы она была направлена на российскую инфраструктуру, то доставила бы проблем коллегам, хотя и была бы решена с внешней помощью, уверен Лямин.

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