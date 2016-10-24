Темпы строительства сети Tele2 в Москве сократились вдвое

Сейчас в ней 10 000 базовых станций, в 2–2,5 раза меньше, чем у конкурентов

За год работы в столичном регионе «T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) увеличил количество базовых станций (БС) в Москве и области примерно в 1,5 раза до 10 000 и расширил зону покрытия сети на 11%, говорится в сообщении оператора.

22 октября 2015 г., когда Tele2 запустила сеть в Москве и области в коммерческую эксплуатацию, в ней работало около 7000 передатчиков – 5000 базовых станций 3G и около 2000 – LTE, говорит представитель оператора Константин Прокшин. По его словам, строительство сети в Москве началось в октябре 2014 г. Таким образом, темпы ее строительства замедлились примерно вдвое.

В 2015 г. Tele2 в среднем подключала более 100 базовых станций в неделю, оператор строил сеть так быстро, поскольку ему нужно было в кратчайшие сроки обеспечить широкое покрытие региона, объясняет Прокшин. Оператор должен был выйти на рынок сразу с хорошим качеством и это требовало сверхусилий, объясняет он.

Сейчас Tele2 уже обеспечила качественное покрытие в регионе – ее услуги доступны на территории, где проживает 97% населения Москвы и области. Прогнозов по дальнейшему росту количества сети оператор не дает. По словам Прокшина, Tele2 продолжит строительство, «закрывая немногочисленные белые пятна, повышая емкость в местах большого трафика, покрывая станции столичного метрополитена и улучшая качество связи в отдаленных уголках области».

Не только передатчики 243 салона под брендом Tele2 сейчас работает в Московском регионе, сообщил оператор. По его данным, с момента запуска сети их количество выросло более чем вдвое, а общее число точек продаж контрактов оператора в Москве и области увеличилось в 1,5 раза и превышает 16 000

По оценке «ТМТ консалтинга» и Telecom Daily, в московской сети каждого из операторов «большой тройки» в два с лишним раза больше базовых станций, чем у Tele2. Правда, и абонентов у оператора в регионе намного меньше, чем у конкурентов. Последние данные по московской абонентской базе Tele2 – на конец марта 2016 г. Тогда она насчитывала 2,1 млн абонентов, что составляло, по данным AC&M Consulting, только 5% всех зарегистрированных в Московском регионе sim-карт.

На конец июня 2016 г. в сети столичного «Мегафона» было более 24 000 базовых станций стандартов 2G, 3G и 4G, говорит его представитель Павел Ларин. Сеть МТС в Москве насчитывает более 27 000 базовых станций, сказал представитель оператора Дмитрий Солодовников. По его словам, оператор продолжает активно развивать сеть в регионе – в ее инфраструктуру в 2016 г. МТС инвестирует 4 млрд руб. «Вымпелком» количество своих станций в регионе не раскрывает.

Собеседник в одном из сотовых операторов считает, что 10 000 БС – это минимум, необходимый для работы на московском рынке. С учетом того, что у Tele2 нет частот 2G в столичном регионе и ее сеть пропускает через себя в том числе и голосовые вызовы, покрыть 97% населенной территории Москвы и области 10 000 базовых станций могут, только если сеть не загружена трафиком, добавляет сотрудник еще одного оператора. А чтобы обеспечить равноценное с другими операторами покрытие сети, Tele2 нужно построить больше БС, чем у конкурентов. Из-за отсутствия у Tele2 в московском регионе частот 2G среднестатистическая базовая станция Теле2 покрывает заметно меньшую площадь по сравнению с «большой тройкой», подтверждают Тимур Нигматуллин и гендиректор «TMT консалтинга» Константин Анкилов. Соответственно, для создания плотности покрытия, сопоставимой с конкурентами, Tele2 необходимо строить гораздо больше станций, чем они, считает Нигматуллин.

Tele2 уже построила качественную сеть в столице, но, для того чтобы обеспечивать связь того же уровня по всей Московской области, компании еще нужно много вкладывать в строительство, считает Анкилов. Судя по карте покрытия, предоставленной Tele2, за пределами основных трасс в Подмосковье у Tele2 остаются огромные непокрытые их сетью участки, замечает Анкилов.

Tele2 построила качественную сеть за один год, в то время как другие операторы делали это десятилетиями, замечает Прокшин из Tele2. По его словам, сеть изначально получилась «с запасом» по емкости и сможет качественно обслуживать гораздо большее, чем сейчас, количество абонентов. Сравнивать напрямую количество базовых станций Tele2 с конкурентами нельзя, поскольку у них есть старые базовые станции 2G, которые в эпоху высокого проникновения смартфонов в Москве уже попросту не нужны, считает Прокшин.

Исходя из текущего размера абонентской базы Tele2 в Москве и потенциального количества новых подключений в ближайшие 2–3 года оператору не нужно иметь столько же базовых станций, сколько у конкурентов, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Оператор создал ковровое покрытие в Москве и сейчас будет оптимизировать свою сеть точечно, выявляя участки с высоким трафиком, прогнозирует он.