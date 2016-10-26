Новый автопроект Оскара Хартманна привлек инвестиции Mail.ru Group

Новый сервис ремонта автомобилей CarFix серийного предпринимателя Оскара Хартманна привлек $5 млн от Mail.ru Group и фондов Simile Venture Partners, Kima Ventures, сообщил «Ведомостям» представитель CarFix и подтвердили представители Mail.ru Group и фондов. Суммы вложений каждого из них не раскрываются, но Хартманн уточнил, что в списке новых инвесторов они расположены в порядке убывания. По его словам, в совокупности новые акционеры приобрели долю в диапазоне 15–25% компании.

Для Mail.ru Group это портфельная инвестиция, но компания с интересом изучает этот рынок, передает пресс-служба холдинга слова инвестиционного директора Mail.ru Group Алексея Милевского. Simile Venture Partners – расположенный в Люксембурге фонд посевных инвестиций, вкладывающийся в проекты потребительского рынка; посевными инвестициями занимается и французский Kima Ventures.

Хартманн известен как основатель сервисов KupiVIP и CarPrice (предоставляет услуги быстрого выкупа автомобиля). Его новый проект – онлайн-платформа, которая собирает предложения автосервисов и предлагает их владельцам автомобилей, желающим отремонтировать свои машины. Платформа автоматически анализирует их заявки на ремонт, сообщает о нужных запчастях и материалах, ищет ближайший автоцентр и определяет стоимость услуг на основе единых тарифов, о которых договаривается с автосервисами. За это сервис берет комиссию в 10% с каждого заказа, объясняет Хартманн. По его словам, это меньше сумм возможной переплаты за ремонт. По плану Хартманна CarFix должен выйти на прибыль через три года после начала работы.

Полтриллиона на ремонт 517 млрд руб. столько, по подсчетам «Автостата», составил рынок автосервиса легковых автомобилей в России в 2015 г. Подсчет был проведен по 68 наиболее крупным регионам страны, в которых числится более 96% парка легковых автомобилей. В Москве и Подмосковье на ремонт автомобилей, по подсчетам аналитиков, было потрачено 121,4 млрд руб., в Петербурге и Ленинградской области – 44,2 млрд руб.

Согласно информации на сайте CarFix во вторник к нему было подключено 343 автосервиса, которые уже обслужили 3800 автовладельцев. Инвестиции нужны сервису на масштабирование операций в Москве и Петербурге и еще в одном зарубежном городе, говорит Хартманн. По его словам, за последние годы он не встретил ни одного человека, удовлетворенного ремонтом машины. В последние 20 лет рынок авторемонта не менялся, ценообразование на нем непрозрачно, вдобавок машины становятся сложнее, перечисляет Хартманн. На упорядочении этого рынка он и надеется заработать.

Схожая идея и у сервиса CarPrice, запущенного Хартманном в июне 2014 г. Этот сервис связывает владельца подержанной машины и автодилера. Приехав в офис CarPrice, владелец получает оценку стоимости машины, после чего сервис проводит онлайн-аукцион между подключенными к нему автодилерами. Если владелец согласен с итоговой ценой, он продает машину и получает деньги у CarPrice. В октябре 2014 г. проект привлек $2 млн инвестиций, а в июле 2015 г. – еще $40 млн. Ведущим инвестором стал фонд Baring Vostok Private Equity Fund V.

Рынок автосервиса большой и очень фрагментированный, поэтому у агрегатора есть шанс хорошо заработать на своих услугах, считает управляющий партнер венчурного фонда Inventure Partners Сергей Азатян (фонд инвестировал в сервис вызова такси Gett). Но для этого компания должна научиться не только привлекать, но и удерживать клиентов на платформе, полагает он. Ведь потенциальной сложностью для проекта могут стать ожидания клиента, которому дистанционно назовут одну цену, а на автосервисе после детального осмотра озвучат более высокую, рассуждает он. Однако, по мнению Азатяна, решать такие проблемы команда должна была научиться еще на опыте CarPrice.

Перспективным этот рынок считает и исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, по мнению которого сейчас хорошее время для старта подобного проекта в связи с желанием потребителей экономить.