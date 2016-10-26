Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4190 от 26.10.2016 под заголовком: Роуминг дешев не будет

Операторы отказываются от дешевого роуминга в своих сетях

Абоненты «Мегафона» станут больше платить за роуминг в соседних странах, а МТС – в поездках по России
Роуминг дешев не будет
Роуминг дешев не будет
Maxim Shemetov / Reuters

С 25 октября 2016 г. МТС начнет брать с пользователей тарифов Smart, Smart Nonstop, «Smart безлимитище» плату за услуги связи в роуминге по России – 15 руб. в сутки. Деньги спишутся при первом использовании услуг связи за пределами домашнего региона, говорится в сообщении оператора. До сих пор в поездках по России на этих тарифах действовали домашние расценки без дополнительной платы.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников объясняет, что МТС вынужденно корректирует цены на отдельных направлениях, чтобы инвестировать в том числе в развитие сетей связи.

Солодовников подчеркивает, что для существующих абонентов линейки Smart изменений не будет, они могут путешествовать по России без доплаты за роуминг: цены корректируются только для новых абонентов. Зато новым пользователям МТС обнулит трафик в популярных туристических приложениях «Яндекса», которые помогают строить маршруты, ориентироваться в незнакомом месте, искать парковку, покупать билеты.

Проверить цену

За снижение цен в роуминге всегда выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева говорит, что служба проверит обоснованность всех изменений в отношении тарифов и опций операторов.

Вчера опция «Мегафона» «Соседние страны», позволявшая абонентам дешево звонить в роуминге при посещении стран Евразийского экономического союза, стала недоступна для подключения. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель оператора, но не объяснил почему. Так же, как у МТС, пользователи «Мегафона», уже подключившие опцию, могут ею пользоваться на прежних основаниях. Об отмененной услуге «Мегафон» объявил всего три месяца назад – в начале августа. Тогда он декларировал, что опция позволяет при путешествии по Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии пользоваться связью «как дома». Абонентская плата за пользование опцией составляла 33 руб. в сутки. Стоимость входящих и исходящих вызовов для абонентов, подключивших «Соседние страны», снижалась более чем в 10 раз – до 3 руб. за минуту, а sms – в несколько раз, до 3 руб. за сообщение. Расценки на мобильный интернет были как базовые внутрироссийские – 9,9 руб. за 1 Мб. Один из конкурентов «Мегафона» предполагал, что долго поддерживать подобную опцию оператору стало невыгодно.

Россия и Турция обсуждают снижение цен на роуминг
Россия и Турция обсуждают снижение цен на роуминг
Скорее всего, это произойдет после увеличения туристического потока из России, отмечают операторы

Представители «Вымпелкома» («Билайн») и «Т2 РТК холдинга» (Tele2) уверяют, что их компании в ближайшее время не собираются вносить никаких изменений, касающихся роуминговых тарифов. «Вымпелком» ведет последовательную политику снижения цен в роуминге по всем направлениям, говорит его представитель Анна Айбашева. Для клиентов, пользующихся пакетными тарифами «Все», доступны безлимитные звонки в сети «Билайн» практически по всей России (за исключением Крыма и регионов со спутниковой связью на Дальнем Востоке), уверяет она, а также пакеты минут, sms и мобильного интернета по ценам, соразмерным с тарифами домашнего региона. Исключение составляет «Можно все» для смартфона. Для Москвы и области безлимитный интернет на этом тарифе действует на всей территории России. В остальных регионах – только в переделах домашнего региона, а если абонент хочет выехать в другой регион, то он должен подключить опцию «Интернет по России» (ее стоимость – 99 руб. за 7 дней или 199 руб. за 30 дней).

Постоплатные тарифы дают абонентам возможность пользоваться дата-пакетами в поездках по большинству регионов России по той же стоимости, что и дома, добавляет Айбашева.

А тариф «Можно все» для планшета действует в пределах домашнего региона и в поездках практически на всей территории России. Стоимость минуты в роуминге в странах ЕАЭС составляет 10 руб. (после исчерпания пакета из 10 минут за 100 руб.) и 5 руб. за 1 Мб (после исчерпания пакета из 40 Мб за 200 руб.). «Вымпелком» принимал участие в рабочей группе ФАС по созданию справедливого роуминга, сообщает Айбашева. По словам представителя Tele2 Константина Прокшина, у Tele2 единый базовый тариф для звонков из путешествий по СНГ и Европе – 15 руб. в минуту, интернет стоит 25 руб. за 1 Мб трафика. Абоненты всегда могут подключить специальную опцию, которая стоит не менее 5 руб. в сутки и позволяет платить в путешествии за все входящие вызовы по 5 руб. за минуту, а также пользоваться мобильным интернетом по специальной цене – 10 Мб за 100 руб.

Антимонопольная служба настаивает на отмене национального роуминга

Аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович полагает, что операторы начали точечное повышение на все услуги, включая роуминг, потому что, вероятно, считают, что это не приведет к оттоку абонентов. Операторы сделали это, когда покупательная способность немного выросла и люди адаптировались к инфляции. Конечная цель – повысить средний счет абонента, а значит, и доходы, говорит Венгранович.

Рынок мобильной связи в России стагнирует. В недавнем отчете аналитики Credit Suisse и Райффайзенбанка предсказывали слабые результаты по части выручки у операторов. По их расчетам, у сотовых компаний также может год к году снизиться рентабельность.

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