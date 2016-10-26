Операторы отказываются от дешевого роуминга в своих сетях

С 25 октября 2016 г. МТС начнет брать с пользователей тарифов Smart, Smart Nonstop, «Smart безлимитище» плату за услуги связи в роуминге по России – 15 руб. в сутки. Деньги спишутся при первом использовании услуг связи за пределами домашнего региона, говорится в сообщении оператора. До сих пор в поездках по России на этих тарифах действовали домашние расценки без дополнительной платы.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников объясняет, что МТС вынужденно корректирует цены на отдельных направлениях, чтобы инвестировать в том числе в развитие сетей связи.

Солодовников подчеркивает, что для существующих абонентов линейки Smart изменений не будет, они могут путешествовать по России без доплаты за роуминг: цены корректируются только для новых абонентов. Зато новым пользователям МТС обнулит трафик в популярных туристических приложениях «Яндекса», которые помогают строить маршруты, ориентироваться в незнакомом месте, искать парковку, покупать билеты.

Проверить цену За снижение цен в роуминге всегда выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева говорит, что служба проверит обоснованность всех изменений в отношении тарифов и опций операторов.

Вчера опция «Мегафона» «Соседние страны», позволявшая абонентам дешево звонить в роуминге при посещении стран Евразийского экономического союза, стала недоступна для подключения. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель оператора, но не объяснил почему. Так же, как у МТС, пользователи «Мегафона», уже подключившие опцию, могут ею пользоваться на прежних основаниях. Об отмененной услуге «Мегафон» объявил всего три месяца назад – в начале августа. Тогда он декларировал, что опция позволяет при путешествии по Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии пользоваться связью «как дома». Абонентская плата за пользование опцией составляла 33 руб. в сутки. Стоимость входящих и исходящих вызовов для абонентов, подключивших «Соседние страны», снижалась более чем в 10 раз – до 3 руб. за минуту, а sms – в несколько раз, до 3 руб. за сообщение. Расценки на мобильный интернет были как базовые внутрироссийские – 9,9 руб. за 1 Мб. Один из конкурентов «Мегафона» предполагал, что долго поддерживать подобную опцию оператору стало невыгодно.

Представители «Вымпелкома» («Билайн») и «Т2 РТК холдинга» (Tele2) уверяют, что их компании в ближайшее время не собираются вносить никаких изменений, касающихся роуминговых тарифов. «Вымпелком» ведет последовательную политику снижения цен в роуминге по всем направлениям, говорит его представитель Анна Айбашева. Для клиентов, пользующихся пакетными тарифами «Все», доступны безлимитные звонки в сети «Билайн» практически по всей России (за исключением Крыма и регионов со спутниковой связью на Дальнем Востоке), уверяет она, а также пакеты минут, sms и мобильного интернета по ценам, соразмерным с тарифами домашнего региона. Исключение составляет «Можно все» для смартфона. Для Москвы и области безлимитный интернет на этом тарифе действует на всей территории России. В остальных регионах – только в переделах домашнего региона, а если абонент хочет выехать в другой регион, то он должен подключить опцию «Интернет по России» (ее стоимость – 99 руб. за 7 дней или 199 руб. за 30 дней).

Постоплатные тарифы дают абонентам возможность пользоваться дата-пакетами в поездках по большинству регионов России по той же стоимости, что и дома, добавляет Айбашева.

А тариф «Можно все» для планшета действует в пределах домашнего региона и в поездках практически на всей территории России. Стоимость минуты в роуминге в странах ЕАЭС составляет 10 руб. (после исчерпания пакета из 10 минут за 100 руб.) и 5 руб. за 1 Мб (после исчерпания пакета из 40 Мб за 200 руб.). «Вымпелком» принимал участие в рабочей группе ФАС по созданию справедливого роуминга, сообщает Айбашева. По словам представителя Tele2 Константина Прокшина, у Tele2 единый базовый тариф для звонков из путешествий по СНГ и Европе – 15 руб. в минуту, интернет стоит 25 руб. за 1 Мб трафика. Абоненты всегда могут подключить специальную опцию, которая стоит не менее 5 руб. в сутки и позволяет платить в путешествии за все входящие вызовы по 5 руб. за минуту, а также пользоваться мобильным интернетом по специальной цене – 10 Мб за 100 руб.

Аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович полагает, что операторы начали точечное повышение на все услуги, включая роуминг, потому что, вероятно, считают, что это не приведет к оттоку абонентов. Операторы сделали это, когда покупательная способность немного выросла и люди адаптировались к инфляции. Конечная цель – повысить средний счет абонента, а значит, и доходы, говорит Венгранович.

Рынок мобильной связи в России стагнирует. В недавнем отчете аналитики Credit Suisse и Райффайзенбанка предсказывали слабые результаты по части выручки у операторов. По их расчетам, у сотовых компаний также может год к году снизиться рентабельность.