Квартальные результаты Mail.ru Group оказались ниже прогнозов

Выручка Mail.ru Group в III квартале 2016 г. выросла на 5% по сравнению с тем же периодом 2015 г. до 9,1 млрд руб., говорится в сообщении компании. Это немного ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных «Интерфаксом»: они ожидали этот показатель на уровне 9,3 млрд руб. Банки и инвесткомпании прогнозировали рост выручки группы в среднем на 5-7,5%, писал вчера «Интерфакс». В первом полугодии 2016 г. группа увеличила выручку на 11,6%.

Драйвером роста выручки в III квартале стала реклама: ее продажи во II квартале выросли на 21,3% до 4,4 млрд руб. Кроме рекламы, у группы есть два других ключевых направления бизнеса – пользовательские платежи и игры. Оба они показали снижение квартальной выручки. В сегменте платежей выручка Mail.ru Group снизилась на 3,8% до 2,7 млрд руб., в сегменте многопользовательских игр – на 13,5% до 1,9 млрд руб.

Существенное падение выручки от многопользовательских игр компания объяснила высокой базой III квартала прошлого года. Это соответствует ожиданиям опрошенных «Интерфаксом» аналитиков. Они прогнозировали замедление темпов роста выручки Mail.ru Group именно из-за игр. Так, Sberbank CIB ожидал, что выручка этого сегмента сократится на 6% из-за высокой базы прошлого года, когда компания запустила мировой релиз игры SkyForge и игры Armored Warfare.

Mail.ru Group ожидает, что в IV квартале этого года сегмент многопользовательских игр снова вырастет. Это произойдет на фоне запуска игры Revelation, а также консолидации финансовых показателей недавно приобретенного разработчика мобильных игр Pixonic. В 2017 г. группа планирует выпустить международный релиз Revelation, консольную версию SkyForge, мобильную версию Armored Warfare, а также версию этой игры для китайского рынка. Также группа собирается выпустить несколько мобильных игр.

В сегменте пользовательских платежей не происходит позитивных изменений, констатирует компания. Экономическая ситуация не улучшается, кроме того, Mail.ru Group не удается добиться лучшей монетизации сервисов на мобильных устройствах. Компания не ожидает улучшения ситуации и в последние три месяца 2016 г. По итогам года Mail.ru Group прогнозирует рост общей выручки на 10%, EBITDA составит около 45%.