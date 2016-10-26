Apple снизила годовую выручку впервые за 15 лет

Apple отчиталась о первом снижении годовой выручки с 2001 г.: доходы корпорации сократились на 7,7% до $215,6 млрд. По итогам четвертого финансового квартала, завершившегося для компании 24 сентября, выручка и прибыль Apple снизились (уже третий квартал подряд). Чистая прибыль упала на 17% до $9 млрд, выручка – на 9% до $ 46,9 млрд.

В снижении доходов виноваты как вялые продажи iPhone, так и общее замедление на рынке смартфонов, особенно в Китае. В IV квартале корпорация продала 45,5 млн смартфонов, на 2,5 млн меньше, чем годом ранее. А они приносят основной доход Apple — выручка от их реализации занимает 63% в ее доходах.

Основное падение выручки в IV квартале Apple испытала в Китае (вместе с Гонконгом и Тайванем), где ее доходы год к году упали на 30%, или на $3,7 млрд. Ранее Китай, напротив, был точкой роста доходов для корпорации. Так, год назад квартальный рост доходов на этом рынке составлял 99%, напоминает The Wall Street Journal (WSJ). Но, по оценке UBS Securities, в Китае от 80 до 90% потенциальных покупателей смартфонов класса люкс уже имеют умный телефон. Гендиректор Apple Тим Кук надеется, что следующим огромным рынком сбыта для Apple станет Индия, пишет WSJ. За последний год, по его словам, продажи iPhone в Индии выросли более чем на 50%.

Apple прогнозирует возвращение к росту выручки, отчасти благодаря успешным продажам iPhone 7. В текущем квартале компания рассчитывает получить $76-78 млрд выручки против $75,9 млрд за тот же период прошлого года.

В условиях, когда у компании снизились продажи в штуках всех устройств – iPhone (на 5%), iPad (на 6%) и Mac (на 14%), компания также делает ставку на сервисы, пишет Financial Times (FT). Квартальная выручка Apple в этом сегменте выросла на 24% год к году и достигла $6,33 млрд, это 13,5% всех квартальных доходов. Доходы от сервиса Apple Music выросли на 22%, сообщил Кук. Услуги стали «гвоздем квартала», цитирует FT финдиректора Apple Луку Маестри.