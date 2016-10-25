Модели iPhone 7, продающиеся в России, работают хуже китайских, японских и американских

Нью-йоркская исследовательская компания Cecullar Insights опубликовала результаты сравнения по уровню приема сигнала двух моделей iPhone 7 c разными типами модемов. Компания исследовала модели с разными типами модемов – от Intel и Qualcomm. Модемы от Intel компания начала встраивать в свои смартфоны с этого года.

Для исследования компания использовала два iPhone 7 Plus, продающихся в американских магазинах, и специальное оборудование производства компании Rohde & Schwarz, которое позволяет измерить скорость передачи данных на абсолютно чистом канале с мощным сигналом и при слабеющем сигнале – с помехами.

В идеальных условиях скорости передачи данных у обеих моделей смартфонов были одинаковые, пишут в отчете исследователи Cecullar Insights. Однако при снижении уровня сигнала в показателях моделей появился разрыв. В среднем скорость передачи данных на смартфонах с модемами Intel оказалась на 30% ниже скорости, которую показывает модель с Qualcomm. Причем чем хуже сигнал, тем больше разрыв. При плохом уровне сигнала система с Intel быстрее начинает снижать размер полезного блока передаваемых данных, объясняется в исследовании. Поэтому при хорошем сигнале у обеих моделей результаты были одинаковые, а при плохом у системы с Intel скорость оказалась ниже. Чтобы исключить возможность ошибки, аналитики купили еще одно устройство с чипом Intel. Результат исследования остался таким же.

Устройства с чипом Qualcomm, напоминают специалисты, поставляются в США, Японию и Китай. В США они продаются у операторов Verizon и Sprint, а также не привязанными к сети какого-либо из операторов. Во всех остальных странах (в частности, в России), а также в США в сетях AT&T и T-Mobile продаются устройства с чипами Intel.

Потеряют на часах Рынок умных часов, по данным IDC, в III квартале 2016 г. сократился более чем наполовину. Продажи этих устройств в июле – сентябре упали на 51,6% до 2,7 млн единиц. При этом Apple сократила продажи Apple Watch на 71,6% до 1,1 млн единиц, но даже такой спад не помешал компании сохранить 1-е место по доле рынка – 41,3%.

США являются основным рынком сбыта для Apple. В прошлом квартале корпорация получила на нем 42,4% выручки, свидетельствуют ее данные. Китай – третий по величине рынок, его доля в доходах составила 20,9%. В Японии Apple заработала в последнем квартале 8,3% выручки.

В чем причина географического разброса моделей iPhone, не ясно, но Cecullar Insights в своем отчете выражает надежду, что производитель устранит недоработки и в скором времени большой разницы между аппаратами не будет.

Испытания показали, что на тех частотах, которые в основном используются в России, при уровнях менее -120 децибел-милливатт (дБмВт) мощности аппарат на Intel обеспечивает скорость около 5 Мбит/с, в то время как на Qualcomm – более 25 Мбит/с, объясняет аналитик российской исследовательской компании Telecom Daily Илья Шатилин. В первом случае, например, уже возникают проблемы с просмотром потокового видео, во втором случае таких проблем нет, говорит он, добавляя, что замеры происходили в лабораторных условиях. В реальности же скорости будут ниже и при более высоких уровнях сигнала, считает он. Так, мощность -120 дБмВт – это, например, вполне характерная картина для диапазона частот 2600 МГц в помещениях, если отойти от окна, добавляет Шатилин.

Потребители из России и Европы вряд ли будут специально искать аппараты из других стран, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, география поставок объясняется в основном сроками и локализацией производства.

Смартфоны iPhone 7 поступили в продажу в сентябре, и пока не ясно, сколько их уже продано. По прогнозу JPMorgan Asia Pacific, к концу года Apple сможет продать 75 млн таких аппаратов.

Представитель Intel отказался комментировать результаты исследования. Представители Qualcomm и Apple не ответили на запрос «Ведомостей».