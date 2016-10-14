Китайские пользователи жалуются в социальных сетях на слабый сигнал iPhone 7

Жители Китая все чаще жалуются в социальных сетях на слабый сигнал и помехи связи новой модели смартфонов американской корпорации Apple - iPhone 7. Об этом информирует агентство Bloomberg в четверг, 14 октября.

Китайские пользователи гаджетов создали специальный чат в местном мессенджере QQ, в котором уже состоят более 1500 пользователей. Они сетуют на то, что в режиме ожидания новые смартфоны не принимают входящие мобильные вызовы, и ругают службу поддержки Apple.

Тем временем пользователи социальной платформы микроблогов Weibo советуют всем, кто столкнулся с проблемами в iPhone 7, отказаться от сетей 4G и перейти на более надежные в этом случае сети 3G.

Ранее покупатели новой продукции Apple начали жаловаться на возгорание смартфонов, а потом на проблемы с видеосъемкой, а также с активацией.

Продажи новых iPhone 7 и iPhone 7 Plus стартовали в начале сентября. Они были распроданы в рекордные сроки. iPhone 7 в интернет-магазине Apple стоят в зависимости от памяти от 56 990 до 74 990 руб. iPhone 7 Plus, особенность которого – более широкий дисплей, продается за 67 990–85 990 руб.