Квартальные результаты «Яндекса» превзошли прогнозы

Выручка «Яндекса» в III квартаде 2016 г. выросла на 25% по сравнению с тем же периодом 2015 г. до 19,3 млрд руб., сообщила сегодня компания. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 14% до 6,9 млрд руб, скорректированная чистая прибыль – на 8% до 3,8 млрд руб. Выручка сегмента «другие» выросла на 130% до 0,85 млрд руб., это связано с ростом доходом сервиса «Яндекс.Такси».

Реклама показала наименьший рост Выручка сегмента «Поиск и портал» (зарабатывает на рекламе) выросла в III квартале 2016 г. на 21% до 17,5 млрд руб., сегмента «Электронная коммерция» («Яндекс.Маркет») – на 45% до 1,2 млрд руб, «Яндекс.Такси» – на 151% до 587 млн руб., «Сервисы объявлений» (Авто.ру, Яндекс.Недвижимость и др) – на 45% до 352 млн руб., «Экспериментальные направления» («Кинопоиск», «Яндекс.Музыка» и др. – на 98% до 210 млн руб.).

Скорректированные показатели EBITDA и чистой прибыли очищены от «бумажных факторов» – например, от влияния курсов валют (компания отчитывается по американским стандартам US GAAP, а зарабатывает в рублях). С учетом этих факторов чистая прибыль «Яндекса» в III квартале упала на 43% до 2,4 млрд руб.

«Яндекс» повысил прогноз выручки в 2016 г. до 22–24% с 19–22%, которые компания прогнозировала в июле этого года. В конце I квартала прогноз выручки составлял 12–18%.

Все финансовые показатели «Яндекса» превысили ожидания аналитиков, опрошенных «Интерфаксом». Они прогнозировали, что выручка интернет-компании вырастет на 23%, скорректированные EBITDA и чистая прибыль – на 8 и 4,5% соответственно.

Большую часть выручки (96%) «Яндекс» зарабатывает на рекламе в результатах поиска и на сайтах партнеров. По итогам III квартала выручка от рекламы выросла на 22% до 18,4 млрд руб. Наиболее быстрыми темпами продажи рекламы росли на сайтах партнерской сети «Яндекса» – на 27%. На ресурсах самого «Яндекса» рост этого показателя составил 21%.

«В III квартале наши финансовые показатели, выручка и EBITDA, продолжали уверенно расти. Этому способствовали технологические изменения в наших рекламных продуктах, – цитируются в сообщении «Яндекса» слова его основателя Аркадия Воложа. – Мы видим также новые возможности для монетизации наших картографических и навигационных сервисов».

Вчера свои результаты за III квартал опубликовал конкурент «Яндекса» – Mail.ru Group. Многие аналитики назвали показатели холдинга разочаровывающими. Они оказались ниже прогнозов аналитиков: выручка группы выросла на 5% до 9,1 млрд руб, тогда как аналитики ожидали ее на уровне 9,3 млрд руб. Mail.ru Group зарабатывает на рекламе, платежах пользователей и онлайн-играх. Единственным драйвером роста бизнеса группы в III квартале была интернет-реклама, ее продажи выросли на 21,3% до 4,4 млрд руб. Сегменты платежей и игр снизили выручку – на 3,8 и 13,5% соответственно. Вчера Mail.ru Group объявила о смене гендиректора – Дмитрий Гришин, возглавлявший компанию в течение 13 лет, перешел в ее совет директоров, а группу возглавил Борис Добродеев.