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МТС готова потратить 10 млрд рублей на обратный выкуп акций

Оператор будет выкупать акции на рынке и у своего основного владельца – «Системы»
Владелец «Системы» и председатель ее совета директоров Владимир Евтушенков
Владелец «Системы» и председатель ее совета директоров Владимир Евтушенков
М. Стулов / Ведомости

МТС намерена провести обратный выкуп обыкновенных акций на общую сумму 4,9 млрд руб. через 100%-ную дочернюю компанию – ООО «Стрим диджитал», говорится в сообщении оператора. По условиям программы выкупа МТС купит 24,8 млн обыкновенных акций, что приблизительно соответствует 1,24% уставного капитала оператора. Кроме того, порядка 5 млрд руб. МТС планирует потратить на выкуп у своего мажоритарного акционера.

Таким образом, суммарно МТС потратит на buyback до 10 млрд руб. «АФК Система» продаст МТС пакет акций, пропорциональный объему обратного выкупа. При этом совокупный процент владения и прав голоса «Системы» в капитале МТС после завершения программы приобретения акций не изменится. МТС и АФК «Система» уже заключили для этого соответствующую сделку, точная сумма акций и выплат будет уточнена по итогам завершения программы выкупа акций на рынке, говорится в сообщении оператора.

Аналитики ожидают от МТС объявления обратного выкупа акций после раскрытия квартальных результатов
МТС может объявить обратный выкуп собственных акций после квартальных результатов
Решение должно быть принято до конца года

Держатели обыкновенных акций МТС могут продать их в ценовом диапазоне от 199 до 229 руб. за бумагу, что представляет дисконт в размере 6,9% или премию в размере 7,4% к цене закрытия 213,30 руб. на 28 октября. Срок действия программы приобретения истекает в 10.00 по московскому времени 1 декабря 2016 г. для владельцев обыкновенных акций и в 17.00 по нью-йоркскому времени 30 ноября 2016 г. для владельцев американских депозитарных расписок МТС. Предполагается, что расчеты с держателями обыкновенных акций МТС произведет с 6 по 23 декабря, а с держателями ADS – до 12 декабря.

О возможности выкупа собственных бумаг МТС сообщала весной – одновременно с объявлением о новой дивидендной политике. В течение ближайших трех лет МТС может выкупить свои акции на сумму до 30 млрд руб., после чего погасить их для обеспечения доходности акционерам, говорил тогда вице-президент МТС по финансам Алексей Корня. Решение о выкупе будет принято до конца 2016 г., причем оно будет приниматься по каждому году отдельно, говорил он.

Ранее аналитики Райффайзенбанка в своем отчете прогнозировали, что МТС объявит обратный выкуп акций одновременно с объявлением результатов III квартала 2016 г. Выкуп акций может стать «подсластителем» для инвесторов, полагают аналитики Райффайзенбанка. Они ожидают слабых результатов МТС в III квартале: по их оценкам, выручка оператора год к году может снизиться из-за плохих показателей в Армении и Туркмении и ухода с рынка Узбекистана. OIBDA также должна снизиться в годовом исчислении – одной из причин ее падения может стать более низкая маржа на украинском рынке из-за расходов компании на частоты и лицензионные отчисления Vodafone.

Момент для обратного выкупа подобран удачно, говорит аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. С учетом прогнозируемой величины свободного денежного потока и ликвидности, полученной от привлечения заемных средств, МТС сейчас может свободно помимо запланированных денежных дивидендов на 52 млрд руб. заплатить акционерам и дополнительные неденежные дивиденды. По итогам III квартала он ожидает достаточно слабой отчетности МТС из-за событий в Узбекистане и сложной рыночной конъюнктуры, говорит он. Таким образом, выкуп собственных акций, особенно на открытом рынке, может заметно сгладить волатильность котировок за этот период, говорит Нигматуллин.

АФК «Система» снизила долю в МТС
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