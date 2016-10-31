МТС готова потратить 10 млрд рублей на обратный выкуп акций

МТС намерена провести обратный выкуп обыкновенных акций на общую сумму 4,9 млрд руб. через 100%-ную дочернюю компанию – ООО «Стрим диджитал», говорится в сообщении оператора. По условиям программы выкупа МТС купит 24,8 млн обыкновенных акций, что приблизительно соответствует 1,24% уставного капитала оператора. Кроме того, порядка 5 млрд руб. МТС планирует потратить на выкуп у своего мажоритарного акционера.

Таким образом, суммарно МТС потратит на buyback до 10 млрд руб. «АФК Система» продаст МТС пакет акций, пропорциональный объему обратного выкупа. При этом совокупный процент владения и прав голоса «Системы» в капитале МТС после завершения программы приобретения акций не изменится. МТС и АФК «Система» уже заключили для этого соответствующую сделку, точная сумма акций и выплат будет уточнена по итогам завершения программы выкупа акций на рынке, говорится в сообщении оператора.

Держатели обыкновенных акций МТС могут продать их в ценовом диапазоне от 199 до 229 руб. за бумагу, что представляет дисконт в размере 6,9% или премию в размере 7,4% к цене закрытия 213,30 руб. на 28 октября. Срок действия программы приобретения истекает в 10.00 по московскому времени 1 декабря 2016 г. для владельцев обыкновенных акций и в 17.00 по нью-йоркскому времени 30 ноября 2016 г. для владельцев американских депозитарных расписок МТС. Предполагается, что расчеты с держателями обыкновенных акций МТС произведет с 6 по 23 декабря, а с держателями ADS – до 12 декабря.

О возможности выкупа собственных бумаг МТС сообщала весной – одновременно с объявлением о новой дивидендной политике. В течение ближайших трех лет МТС может выкупить свои акции на сумму до 30 млрд руб., после чего погасить их для обеспечения доходности акционерам, говорил тогда вице-президент МТС по финансам Алексей Корня. Решение о выкупе будет принято до конца 2016 г., причем оно будет приниматься по каждому году отдельно, говорил он.

Ранее аналитики Райффайзенбанка в своем отчете прогнозировали, что МТС объявит обратный выкуп акций одновременно с объявлением результатов III квартала 2016 г. Выкуп акций может стать «подсластителем» для инвесторов, полагают аналитики Райффайзенбанка. Они ожидают слабых результатов МТС в III квартале: по их оценкам, выручка оператора год к году может снизиться из-за плохих показателей в Армении и Туркмении и ухода с рынка Узбекистана. OIBDA также должна снизиться в годовом исчислении – одной из причин ее падения может стать более низкая маржа на украинском рынке из-за расходов компании на частоты и лицензионные отчисления Vodafone.

Момент для обратного выкупа подобран удачно, говорит аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. С учетом прогнозируемой величины свободного денежного потока и ликвидности, полученной от привлечения заемных средств, МТС сейчас может свободно помимо запланированных денежных дивидендов на 52 млрд руб. заплатить акционерам и дополнительные неденежные дивиденды. По итогам III квартала он ожидает достаточно слабой отчетности МТС из-за событий в Узбекистане и сложной рыночной конъюнктуры, говорит он. Таким образом, выкуп собственных акций, особенно на открытом рынке, может заметно сгладить волатильность котировок за этот период, говорит Нигматуллин.