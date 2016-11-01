Медиахолдинги отрегулируют мессенджеры и онлайн-кинотеатры без их согласия

Законопроект Медиа-коммуникационного союза (МКС) о регулировании работы ОТТ-сервисов впервые вышел за пределы обсуждения внутри отрасли – сегодня текст документа был опубликован на сайте МКС. Ссылка на документ появилась на сайте союза вечером. Но после того как «Ведомости» запросили у МКС комментарий, она исчезла с главной страницы сайта. Однако по прямой ссылке текст документа до сих пор доступен.

Кто авторы МКС продвигает интересы своих участников – крупнейших операторов связи и ТВ-холдингов. В МКС входят МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»).

Документ представляет собой проект поправок в законы об информации и о связи, регулирующий работу двух видов ОТТ-сервисов – мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Подготовили документ входящие в МКС медиахолдинги и операторы связи (см. врез). Законопроект обязывает разработчиков мессенджеров работать в России только по договору с операторами связи, идентифицировать пользователей и ограничивать передачу запрещенной информации. Если они не сделают этого, то будут заблокированы операторами на территории России. Владельцев онлайн-кинотеатров законопроект фактически приравнивает к СМИ: иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%. Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора и заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства.

Законопроект МКС, разработка которого началась еще в прошлом году, был раскритикован участниками рынка. Против регулирования высказались как владельцы онлайн-кинотеатров, так и интернет-компаний, управляющих мессенджерами и видеосервисами. Проект МКС раскритиковал экспертный совет при правительстве. Из опубликованного сегодня текста законопроекта следует, что мнение критиков авторами не учтено. Основные пункты документа остались теми же, что и месяц назад, когда текст проекта получили представители отрасли.

Представитель МКС обещал предоставить комментарий позднее.

Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая крупнейшие видеосервисы рунета, раскритиковала идею ограничить иностранное владение в онлайн-кинотеатрах. Это, по ее мнению, способ оказать давление на независимые видеосервисы и заставить их продаться крупным холдингам на невыгодных условиях. Интернет-компании раскритиковали как регулирование мессенджеров, так и видеосервисов. Например, проект обязывает владельцев мессенджеров работать в России только по договору с операторами связи: однако есть сервисы, которыми люди пользуются только на настольных ПК, а не на мобильных устройствах, указывал ранее технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

Кроме того, законопроект ограничивает иностранное владение видеосервисов поисковых систем – «Яндекс.Видео» и «Афиша.Mail.ru». Проект регулирует видеосервисы, которые не просто дают ссылку на сторонний сайт, но транслируют видео прямо в поисковой выдаче. Из этого следует, что продать 80% компании российскому юрлицу придется «Яндексу» и Mail.ru Group, большая часть акций которых торгуется на зарубежных фондовых биржах.

«Яндекс» и Mail.ru Group пожаловались на законопроект МКС министру связи Николаю Никифорову и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову, рассказали представители этих компаний.

В октябре представители МКС обсуждали законопроект с представителями интернет-компаний, но ни о чем не договорились. Источник, близкий к МКС, говорит, что интернет-компании так и не прислали авторам проекта свои поправки.

«Яндекс» и Mail.ru не раз высказывались на тему этой вредной инициативы, публиковали свои замечания и прямо говорили о них на встрече с МКС в Роскомнадзоре, говорит представитель «Яндекса» Ася Мелкумова. «Мы неоднократно говорили о том, что проект, предложенный МКС, в текущем виде подорвет конкурентные позиции российских интернет-компаний на рынке и приведет к перетоку пользователей на зарубежные сервисы», - продолжает представитель Mail.ru Group. «Проект содержит в себе массу несоответствий и недоработок, о чем мы уже сообщали представителям МКС. Мы планируем детально проработать документ и предоставить комментарии и замечания в ближайшее время», - добавляет он.