«Ростелеком» займется дистрибуцией облачного пакета «Мой офис»

Для этого оператор закупает лицензии на использование ПО за 285 млн рублей

Ростелеком» намерен закупить права на использование российского ПО «Мой офис». Вчера госоператор провел открытую закупку у единственного поставщика – разработчика этого офисного пакета компании «Новые облачные технологии» (НОТ). По условиям техзадания НОТ должна будет за 284,5 млн руб. передать «Ростелекому» неисключительные права на продукты «Моего офиса» на срок до 31 декабря 2017 г.

«Мой офис» представляет собой платформу совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, а также набор офисных сервисов: редакторы текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и почтовый сервис.

«Ростелеком» закупает ПО не для собственных нужд, а на продажу – фактически оператор станет партнером НОТ и будет продавать их продукты. «Ростелеком» трансформируется в поставщика комплексных ИКТ-сервисов, в том числе и отечественного ПО для своих клиентов, объяснила представитель госоператора Ирина Жаброва. Компания закупает ПО напрямую у вендора и видит сейчас коммерческую перспективу в продаже именно софта НОТ, объясняет она то, что компания не стала проводить тендер на закупку. Закупка рамочная и она позволит покупать необходимое ПО в тех объемах, которые будут необходимы клиентам «Ростелекома», объясняет Жаброва.

Помимо «Ростелекома» дистрибуцией «Моего офиса» занимается 1С, Axoft, MONT и Merlion, говорит гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров. Условия сотрудничества с «Ростелекомом» он комментировать отказался до заключения контракта. НОТ контролирует бывший вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков – ему принадлежат 55,5% компании, следует из конкурсной документации.

В октябре 2015 г. Комиссаров говорил, что к концу 2016 г. НОТ рассчитывает на миллион пользователей приложения «Мой офис» в СНГ. Сейчас этот прогноз сократился до полумиллиона пользователей. Выручка в 2016 г., по прогнозам Комиссарова, составит 2 млрд руб.

Ранее «Ростелеком» обещал перевести на «Мой офис почта» 6000 сотрудников правительства Москвы. Об этом в конце сентября заявили руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы Артем Ермолаев, президент оператора Сергей Калугин и министр связи Николай Никифоров. Ермолаев также пообещал в 2017–2018 гг. обеспечить почтой «Моего офиса» около 600 000 бюджетников Москвы: учителей, врачей и работников жилищно-коммунального хозяйства. В октябре аукцион на передачу неисключительных прав на ПО «Мой офис» за 2,001 млн руб. провело Минкомсвязи.

Тендеры по закупке «Моего офиса» провели уже около 10 госструктур и бюджетных учреждений разного уровня – всего на сумму около 55 млн руб., уточняет представитель НОТ. Среди них МЧС, Федеральное агентство научных организаций, управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения Московской области, Башкирский госуниверситет и менее крупные госзаказчики. Из негосударственных заказчиков «Мой офис» пока приобрела только одна компания – Swed-mobil, дилер Volvo в Северо-Западном регионе. Сумма контракта с ней составила 432 000 руб. Пополнения пула коммерческих клиентов НОТ ожидает к концу года. Коммерческим клиентам софт НОТ продают дистрибуторы, поэтому информацию о таких продажах компания получает с задержкой до 60 дней, говорит представитель НОТ.