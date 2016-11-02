Продюсеры «Притяжения» окупят затраты до проката картины

Создатели «Притяжения» (см. врез) смогли отбить подавляющую часть затрат еще до начала проката картины, заявил «Ведомостям» ее продюсер и режиссер Федор Бондарчук. Они смогли это сделать за счет продаж прав на прокат картины в России и за ее пределами, т. е. минимальных гарантий, зафиксированных в таких контрактах, утверждает он. Опрошенные «Ведомостями» продюсеры говорят, что, скорее всего, это первый случай, когда крупный российский кинопроект может окупиться прежде всего за счет продажи прав на иностранные территории.

За производство картины отвечают кинокомпания Art Pictures Бондарчука и Дмитрия Рудовского, «Водород» и канал СТС. Производственный бюджет «Притяжения» – 380 млн руб., уточнил Бондарчук. Эта сумма не включает в себя $400 000, которые будут потрачены на перевод фильма в формат 3D: эти расходы берет на себя китайский прокатчик H.G.C Entertainment Ltd.

Налетели тут «Притяжение» – фантастический фильм, снятый в формате IMAX, он рассказывает историю падения инопланетного корабля на Москву.

Первой договор на дистрибуцию «Притяжения» заключила американская студия Columbia Pictures. По словам Рудовского, студия пока не определилась, на каких именно территориях, помимо России, будет сама прокатывать «Притяжение». В октябре Art Pictures договорилась о прокате фильма в Китае с H.G.C Entertainment и еще несколькими компаниями – в Юго-Восточной Азии и Европе. По словам Бондарчука, сейчас сумма минимальных гарантий по прокату «Притяжения» составляет около $4,5 млн (почти 290 млн руб. по курсу ЦБ на 1 ноября). То есть дистрибуторы гарантировали выплату таких сумм продюсерам вне зависимости от результатов проката. Еще несколько десятков миллионов рублей на производство продюсеры картины безвозмездно получили от государственного Фонда кино (точную сумму они не раскрывают, связаться с фондом во вторник вечером не удалось).

Российские продюсеры за последние 2–3 года научились продавать права на прокат своих картин на иностранные территории, говорит представитель кинорынка MIPCOM в России и СНГ Александра Модестова: «Пионерами здесь были мультипликаторы, прежде всего Wizard Animation с проектами «Снежная королева» и «Волки и овцы», которых теперь знают по всему миру, потом крупные контракты с теми же китайскими дистрибуторами стали подписывать еще до начала проката в России и создатели больших кинопроектов». Продюсер Wizart Animation Юрий Москвин говорит, что максимальная доля бюджета проекта, которую смогла отбить эта студия за счет продажи прав на иностранный прокат, – 70%.

Поскольку кинорынок в России практически перестал расти, продюсерам ничего не остается, как все больше полагаться на иностранную дистрибуцию, говорит продюсер Александр Роднянский: «И тут наши кинокомпании проявляют себя все эффективнее». Он приводит пример картины «Вий-2», продюсеры которой изначально нашли китайского партнера на производство картины, а теперь еще и смогли привлечь к съемкам Джеки Чана. Пока примеров крупных контрактов по зарубежному прокату массового, не авторского российского кино не так много, поскольку при таких продажах необходимо еще на этапе подготовки проекта показать высокое качество, рассуждает Роднянский: «И продюсеры «Притяжения» как раз смогли такое качество показать».