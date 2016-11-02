Москва вошла в тройку российских регионов с самой дешевой мобильной связью

Москва переместилась с восьмого на второе место в рейтинге доступности мобильной связи России, говорится в отчете аналитического агентства Content Review, выпущенном при поддержке «Вымпелкома». Дешевле связь только в Тюменской области, свидетельствуют данные исследования. На третьем месте в рейтинге – Иркутская область.

Рейтинг регионов с самой дешевой мобильной связью Content Review составляет на базе индекса доступности. Этот индекс аналитики рассчитывают исходя из соотношения двух показателей - средней цены базового пакетного тарифа «большой четверки» (МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2) в регионе (для ее расчета берутся самые дешевые пакетные тарифы операторов, но содержащие пакет мобильного интернета объемом не менее 1 ГБ) и средней зарплаты в регионе по данным Росстата.

Для нынешнего исследования были взяты тарифы, зафиксированные в октябре 2016 г., а средний доход рассчитан по данным о зарплате в регионах РФ на протяжении с июля 2015 по июнь 2016 г. Аналитик Content Review Сергей Половников объясняет, что использовал последние доступные данные Росстата, а предыдущий, апрельский рейтинг рассчитывался по итоговым данным Росстата за 2015 г.

Москва вышла на второе место благодаря тому, что зарплаты по региону выросли, а цены на базовые тарифы - нет, объясняет Половников. Он добавляет также, что изменилось наполнение базовых пакетов в Москве и по всей стране – операторы добавили в них больше минут и больше мобильного интернета.

В конце 2015 г. сеть в Москве запустил четвертый сотовый оператор – Tele2. Его представитель Константин Прокшин напрямую связывает место столицы в рейтинге доступности с выходом на московский рынок четвертого игрока, и следовательно – усилением конкуренции. Tele2 способствовала сдерживанию цен на мобильную связь, объясняет он.

Половников говорит, что цены на базовые тарифы во всех регионах в принципе не имеют тенденции к росту. Повышения происходят в более высоком ценовом сегменте, считает он.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева говорит, что при формировании тарифов оператор в первую очередь отталкивается от потребностей абонентов, предоставляя им большее наполнение пакета. Конкурентная ситуация на рынке по всем игрокам, не только какому-то одному, - это уже вторичный фактор влияния в ценообразовании, уверяет она. Помимо цены клиенты учитывают и другие факторы: качество, набор услуг и сервисы обслуживания, считает Айбашева. С учетом индекса средней заработной платы (а в Москве она в силу понятных причин выше) тарифы в Москве действительно вполне сравнимы с тарифами в регионах, говорит Айбашева. «Вымпелком» согласен с тем, что наполнение пакетов действительно увеличилось. Например, за последний год на пакетных тарифах «Вымпелкома» с абонентской платой 300 руб. пакеты дата-трафика выросли на 42%, а голоса – на 7%, перечисляет Айбашева.

С методологией составления рейтинга не согласен «Мегафон». Это, скорее, рейтинг регионов по уровню заработной платы, говорит его представитель Юлия Дорохина. По ее мнению, мобильную связь в нём можно было бы заменить на «биг маки» или чапельники – ценность анализа бы от этого не изменилась, только смысла в этом нет: информация о доходах и так доступна. Что касается тарифов и конкуренции, то очевидно, что в России из-за высокой конкуренции в отрасли цены на мобильную связь - одни из самых низких в мире, говорит Дорохина. В Москве, по ее словам, влияние на минимальные пакеты со стороны Теле2 довольно незначительно: у «Мегафона» принципиально выше уровень покрытия и качества, а при общем вполне доступном уровне цен клиенты это ценят.