Москва вошла в тройку российских регионов с самой дешевой мобильной связью

Москва переместилась с 8-го на 2-е место в рейтинге доступности мобильной связи в России, говорится в отчете аналитического агентства Content Review, выпущенном при поддержке «Вымпелкома». Дешевле связь только в Тюменской области. На 3-м месте в рейтинге – Иркутская область. Наименее доступной мобильная связь оказалась в Кировской области.

Рейтинг регионов с самой дешевой мобильной связью Content Review составляет на базе индекса доступности. Он рассчитывается из соотношения двух показателей – средней цены базового пакетного тарифа «большой четверки» (МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2) в регионе (для ее расчета берутся самые дешевые тарифы операторов, содержащие пакет мобильного интернета не менее 1 Гб) и средней зарплаты в регионе по данным Росстата.

Для нынешнего исследования были взяты тарифы на октябрь 2016 г., а средний доход рассчитан по данным о зарплате в регионах с июля 2015 г. по июнь 2016 г. Аналитик Content Review Сергей Половников объясняет, что использовал последние доступные данные Росстата, а предыдущий, апрельский, рейтинг рассчитывался по итоговым данным Росстата за 2015 г.

Москва вышла на 2-е место благодаря тому, что зарплаты по региону выросли, а цены на базовые тарифы – нет, объясняет Половников. Он добавляет также, что изменилось наполнение базовых пакетов в Москве и по всей стране – операторы добавили в них больше минут и мобильного интернета. При этом то же исследование показывает, что в целом стоимость базовых пакетных тарифов на мобильную связь выросла в России за последние шесть месяцев на 35% до 274,8 руб. в октябре текущего года с 203,2 руб. в апреле.

В конце 2015 г. сеть в Москве запустил четвертый сотовый оператор – Tele2. Ее представитель Константин Прокшин напрямую связывает место столицы в рейтинге доступности с выходом на московский рынок четвертого игрока и, следовательно, усилением конкуренции. Tele2 способствовала сдерживанию цен на мобильную связь, уверен он.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева говорит, что при формировании тарифов оператор в первую очередь отталкивается от потребностей абонентов. Конкурентная ситуация – вторичный фактор влияния в ценообразовании, уверяет она. Помимо цены клиенты учитывают и другие факторы: качество, набор услуг и сервисы обслуживания, считает Айбашева. С учетом индекса средней заработной платы тарифы в Москве действительно вполне сравнимы с тарифами в регионах, говорит Айбашева.

С методологией составления рейтинга не согласен «Мегафон». Это скорее рейтинг регионов по уровню заработной платы, говорит его представитель Юлия Дорохина. По ее мнению, мобильную связь в нем можно было бы заменить на бигмаки или чапельники – ценность анализа бы от этого не изменилась, только смысла в этом нет: информация о доходах и так доступна. Что касается тарифов и конкуренции, то очевидно, что в России из-за высокой конкуренции цены на мобильную связь одни из самых низких в мире, говорит Дорохина. В Москве, по ее словам, влияние на минимальные пакеты со стороны Теlе2 довольно незначительно: у «Мегафона» принципиально выше уровень покрытия и качества, а при общем вполне доступном уровне цен клиентам это важно.

Макроэкономическая и конкурентная ситуация в России способствовала тому, что цены на услуги связи, в том числе в Москве, снижались на протяжении более 20 лет, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. Но если так будет продолжаться и в дальнейшем, операторы будут ограничены в возможностях по развитию сетей и улучшению качества связи, несмотря на то что запросы абонентов с каждым годом растут, добавляет он.

Операторы достигли предельного уровня снижения цен, введя пакетные тарифы с безлимитным интернетом, сообщал в недавнем отчете «Ренессанс капитал». Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин напоминает, что операторы стали предлагать такие тарифы в столице после выхода в нее Tele2. Поэтому, безусловно, появление компании оказало влияние на цены. Однако, раздавая мобильный интернет безлимитно, операторы практически не имеют возможности повышать цены на свои услуги. А это может создать сложности в будущем, считает Либин. По его словам, в этом случае возможны лишь точечные повышения цен на услуги, аналогичные тем, что недавно проводила МТС – повышение платы за услугу «Вам звонили», а также дополнительная абонентская плата в роуминге – 15 руб./сутки.