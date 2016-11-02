Пакетные тарифы на мобильную связь в России подорожали за полгода на 35%

Стоимость пакетных тарифов на мобильную связь (мобильный интернет от 1 Гб данных и голосовая связь) выросла в России за последние 6 месяцев на 35% до 274,8 руб. в октябре текущего года с 203,2 руб. в апреле. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review и ПАО «Вымпелком» уровня доступности сотовой связи в регионах России.

Специалисты пришли к выводу, что число регионов России, в которых тарифы остались ниже среднероссийских, снизилось с 49 до 17. Самые высокие тарифы в рублевом исчислении оказались в Чукотском автономном округе, Хабаровском и Камчатском краях, Волгоградской и Магаданской областях.

По данным исследователей, к числу регионов, где связь наиболее доступна, отнесены Тюменская область, Москва, Иркутская область, Якутия и Сахалинская область.