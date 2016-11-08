«Новые облачные технологии» оспорят закупку Минстроем Microsoft Office

Российский разработчик офисного софта – «Новые облачные технологии» подали иск в Арбитражный суд Москвы к Минстрою. Компания хочет оспорить результаты аукциона на закупку программного обеспечения Microsoft, который тот провел в августе и заключил госконтракт, говорится в документах суда. Министерство хотело купить 400 лицензий на офисное программное обеспечение Microsoft, лицензии на операционные системы Windows, системы управления базами данных и антивирусный софт, за что было готово заплатить 15,1 млн руб.

По закону с 1 января этого года госорганы уже не могут свободно приобретать иностранное ПО. Когда им требуется тот или иной программный продукт, то первым делом они должны свериться со специальным реестром Минкомсвязи: если там есть российский аналог, его и нужно покупать вместо иностранного софта. А если российское ПО не подходит, покупатель должен публично объяснить чем.

Минстрой такое обоснование привел. В документации закупки ведомство в подробностях изложило требования к офисному программному обеспечению. Минстрой изучил пять продуктов «Мойофис» от «Новых облачных технологий» и сообщил, что они несовместимы с уже установленными программами и не соответствуют его требованиям. Схожие обоснования есть и для софта категории «Системы управления базами данных», «Серверное и связующее ПО» – соответствующие продукты из реестра также не подошли Минстрою. Но в базе арбитражного суда есть иск лишь от «Новых облачных технологий».

Офис в широком смысле Вчера в реестре отечественного софта было 128 программ из категории офисные приложения. Наряду с «Мойофис» в ней находятся продукты ABBYY (системы распознавания текста), справочная система правовых актов «Консультант плюс» и система управления предприятием «Галактика».

Представитель «Новых облачных технологий» сообщила, что сначала в ситуации разбиралась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая, по ее словам, нашла формальные нарушения в действиях Минстроя. Но поскольку на момент рассмотрения дела госконтракт уже был заключен, ФАС была не вправе отменить торги. Это возможно лишь в судебном порядке и поэтому компания решила создать прецедент и обратилась в суд, объясняет она. Представитель ФАС вчера вечером не ответил «Ведомостям». Минстрой не согласен с требованиями «Новых облачных технологий», но подробные возражения представит в суде, сообщила «Ведомостям» представитель министерства.

Уже появились госорганы, которые удовлетворяет программное обеспечение из реестра отечественного софта. Например, в середине августа этого года стало известно, что московская мэрия откажется от почтового сервиса Microsoft и установит российский продукт «Мойофис почта» производства тех же «Новых облачных технологий». В своей конкурсной документации мэрия прямо указывала на необходимость присутствия софта в реестре Минкомсвязи. Работы по миграции для ведомства выполнит «Ростелеком». Он же на прошлой неделе объявил, что займется дистрибуцией продуктов «Новых облачных технологий», для чего закупил права на софт компании на сумму до 284,5 млн руб.

Поскольку требования каждого заказчика индивидуальны, то аналитикой обоснований на закупку софта должен заниматься созданный по поручению президента Центр компетенций по импортозамещению, заключения которого должны быть весомым аргументом для суда и проверяющих органов, рассуждает исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Евгения Василенко. Но для этого еще нужно принять отдельный нормативный акт, считает она.