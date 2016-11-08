«Альфа-групп» готовится к увеличению своей доли в турецком операторе Turkcell

Группа ВТБ сообщила, что договорилась с «Альфа-групп» о совместных инвестициях в компанию Turkcell – в связи с возможным увеличением доли «Альфа-групп» в операторе. Участие в сделке, объясняет ВТБ, – способ диверсифицировать инвестиционный и кредитный портфель за счет одного из телекоммуникационных лидеров быстро растущего и высокодоходного турецкого рынка. Эта сделка может способствовать увеличению валютных доходов Turkcell и оказать дополнительное положительное влияние на ее инвестиционную привлекательность, пишет ВТБ, но никаких подробностей сделки не раскрывает.

Подразделение «Альфа-групп» – LetterOne Technology (L1, бывшая Altimo) не комментировала сделку.

Увеличение доли «Альфа-групп» в Turkcell может быть следствием давнего спора Altimo и турецкой Cukurova. В 2005 г. они создали СП Cukurova Telecom Holding (CTH): 51% – у Cukurova, 49% – у Altimo, она заплатила за это $1,59 млрд. CTH владеет 53% контролирующего акционера Turkcell – Turkcell Holding. Таким образом, де-факто Cukurova контролирует оператора.

Тогда же, в 2005 г., Altimo предоставила Cukurova шестилетний заем в $1,7 млрд, обеспеченный 51% CTH. В 2007 г. Altimo обвинила Cukurova в нарушении кредитного соглашения и потребовала досрочно вернуть остаток – $1,45 млрд. Cukurova не соглашалась, а когда решила заплатить, Altimo отказалась принять деньги, потому что Cukurova просрочила платеж, и потребовала реализовать залог.

Последовала череда судов, последнее разбирательство провел Лондонский арбитраж, который решил, что Cukurova в течение 60 дней (истекают 18 ноября) должна либо купить долю Altimo (теперь уже L1) в Turkcell за $2,7 млрд, либо продать ей свой пакет за $2,8 млрд. Cukurova уверяла, что выкупит акции российского партнера.

LetterOne хватит денег на долю в Turkcell, посчитали аналитики по просьбе «Ведомостей», – в частности, она могла бы инвестировать средства, оставшиеся от продажи ТНК-BP. Но для исполнения решения Лондонского арбитража LetterOne должна получить решение турецкого суда, предупреждал советник Herbert Smith Freehills Станислав Григорьев, иначе решение арбитража не будет действовать на территории Турции.

Половина турок В III квартале 2016 г. Turkcell обслужила 66,7 млн абонентов в Турции, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Молдавии, Германии, на Украине и Кипре. В Турции у нее 34,5 млн абонентов, а по данным турецкого Turk Telekom, во II квартале в Турции всего их было 73,7 млн. Выручка Turkcell в III квартале – $1,218 млрд, EBITDA – $60 млн.

Сделка с ВТБ могла понадобиться «Альфе», чтобы получить помощь российского государства в затянувшемся конфликте и быстрее добиться сделки, предполагает собеседник «Ведомостей», знакомый с менеджментом «Альфа-групп». Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин считает, что вхождение кого-то помимо «Альфы» в сделку могло быть одним из условий, которое при продаже выставила турецкая сторона. Президент Альфа-банка и член наблюдательного совета «Альфа-групп» Петр Авен присутствовал летом на встрече деловых кругов Турции и России во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию.

Новость об объединении усилий «Альфа-групп» и ВТБ в Турции партнер КПМГ в России и СНГ, руководитель практики по работе с телекоммуникационными компаниями Еркожа Акылбек называет очень неожиданной. Обе группы имеют собственные интересы в телекоммуникационной отрасли: у «Альфа-групп» есть доля в Vimpelcom Ltd., «дочка» которого «Вымпелком» работает в России под брендом «Билайн», у ВТБ – доля в совместном предприятии «Т2 РТК холдинг», работающем под брендом Tele2. По мнению Акылбека, речь может идти о более значительных планах, чем объявленные, возможно, до конца года рынок станет свидетелем либо появления нового регионального игрока в телекоммуникационном секторе (возможно, в других странах), либо трансформации среди существующих игроков.

В конце 2015 г. представители акционеров «Т2 РТК холдинга» и «Вымпелкома» обсудили возможность объединения, рассказывали два человека, слышавшие об этом от менеджеров «Вымпелкома», человек, близкий к Tele2, и человек, знакомый с ее акционерами. Все они настаивали, что разговор был предварительный и результата не дал; часть из них утверждала, что инициатором встречи были акционеры Tele2: оператор потратился на строительство и запуск сети в Москве, из-за кризиса пришлось корректировать планы, консолидация с конкурентом могла бы стать выходом. Другие собеседники «Ведомостей» говорили, что инициатором переговоров был Vimpelcom Ltd., которому не удается быстро вернуть рыночные позиции в России, а долговая нагрузка остается высокой. Акционеры обоих операторов отрицали, что ведут переговоры об объединении. Человек, близкий к одной из сторон переговоров, утверждает, что процесс был заморожен: для «Альфы» принципиальным был вопрос контроля в объединенном операторе.

ВТБ отказался от дополнительных комментариев.

Представители LetterOne, Cukurova и турецкого антимонопольного ведомства не ответили на вопросы «Ведомостей».