Алишер Усманов увеличил пакет в ЮТВ до контрольного

Холдинг ЮТВ в течение последнего года изменил структуру собственности, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса»: до сих пор головной структурой холдинга была кипрская UTH Russia, а теперь – российское АО «Кредо». Гендиректор ЮТВ Андрей Димитров подтвердил «Ведомостям», что холдинг завершает реструктуризацию в связи с ограничениями для иностранцев в СМИ.

Такие ограничения Госдума приняла осенью 2014 г.: с 2016 г. иностранные компании и граждане, а также граждане России с гражданством другой страны не имеют права владеть или контролировать более 20% компании – учредителя СМИ. Для СМИ, которые контролируются российскими владельцами через иностранные офшоры, был предусмотрен отдельный переходный период – до начала 2017 г. К этому времени учредители таких СМИ также минимум на 80% должны будут принадлежать российским юрлицам или гражданам России.

Под такие ограничения попало множество российских медиакомпаний, в том числе ЮТВ. Этот холдинг управляет тремя телеканалами – эфирными «Ю» и Disney, а также «Муз ТВ». Этот канал сейчас распространяется прежде всего в кабельных сетях, но входит во второй цифровой мультиплекс, вещание которого должно быть запущено на территории всей страны к 2018 г. Холдинг не раскрывает финансовые показатели. Год назад представитель ЮТВ лишь сообщил «Ведомостям», что выручка самого большого канала холдинга – «Ю» в 2014 г. выросла на 10% до 3 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 36,6%. Доходы всех активов холдинг раскрывал последний раз за 2012 г.: его выручка тогда составляла 4,5 млрд руб. (+14,8%), рентабельность по OIBDA – 33,8%.

ЮТВ под залогом В конце 2015 г. ЮТВ заплатил $193,1 млн за 70% холдинга «СТС медиа». Под эту сделку ЮТВ привлек кредит ВТБ и заложил по этому кредиту приобретенный пакет «СТС медиа». Но, как указано в «СПАРК-Интерфаксе», под залогом у ВТБ с прошлого декабря также находятся «Кредо» и «ЮТВ-медиа» (корпоративный центр холдинга). Источник, близкий к ЮТВ, подтвердил, что активы заложены по кредиту на покупку «СТС медиа». Димитров и представитель ВТБ это не комментируют.

ЮТВ был создан в 2009 г. путем слияния телеканалов и радиостанций Усманова и Таврина. Совладельцем холдинга также стали фонд прямых инвестиций «Эльбрус капитал», партнер Таврина по его медиабизнесу. Представители ЮТВ тогда сообщали, что каждая из сторон – Усманов и Таврин с партнерами получили при этом по 50% нового холдинга. В 2011 г. холдинг продал 49% акций компании – учредителя канала «Семерка» американскому Disney за $300 млн, на эфирной частоте «Семерки» была запущена российская версия канала Disney. Из-за ограничений по иностранцам в конце прошлого года доля американской корпорации в канале Disney снизилась до 20%, остальное получил ЮТВ. Как рассказывал тогда «Ведомостям» Таврин, несмотря на изменение структуры владения, акционеры договорились, что продолжат делить доходы от этого бизнеса в прежней пропорции.

Единственный владелец АО «Кредо» теперь ООО «Новый медиа холдинг», уточнил Димитров (это изменение пока не отражено в «СПАРК-Интерфаксе»). В свою очередь у «Нового медиа холдинга», по данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас два владельца – Усманов (53,05% долей) и Таврин (46,95%). Получается, что Усманов увеличил свой пакет в ЮТВ до контрольного, а «Эльбрус капитал» из акционеров вышел. Димитров, представители Усманова и «Эльбруса» эти изменения комментировать не стали. Таврин подтвердил, что у Усманова теперь контрольный пакет, а «Эльбруса» больше нет среди владельцев холдинга. «В процессе реструктуризации мы пересчитали активы, и доли распределились именно таким образом», – лаконично прокомментировал он и добавил, что в управлении холдингом ничего не изменилось.

Среди совладельцев управляющей компании «Эльбрус» есть иностранцы, и часть денег, которые привлечены компанией под управление, принадлежит иностранцам. Если бы фонд остался совладельцем ЮТВ, то, чтобы выдержать порог в 20%, Disney пришлось бы еще больше снизить долю в совместном телеканале. Скорее всего, акционеры ЮТВ договорились с «Эльбрусом», так же как с американским Disney: фонд, не будучи владельцем, сможет и дальше получать часть доходов холдинга, рассуждает источник, знакомый со схемой реструктуризации. На сайте «Эльбруса» ЮТВ и сейчас указан среди проектов фондов под управлением этой компании.