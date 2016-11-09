Расходы рекламодателей в 2016 году вырастут на 10%

Рынок рекламы в России в 2016 г. вырастет на 10%, следует из обновленного прогноза Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). 9 ноября ассоциация опубликовала данные по этому рынку за первые 9 месяцев этого года.

Расходы рекламодателей за три квартала по сравнению с тем же периодом 2015 г. выросли на 13% до 238-250 млрд руб., подсчитала ассоциация. Получается, в III квартале рынок существенно замедлил рост: по итогам 6 месяцев бюджеты рекламодателей увеличились на 17%, сообщала прежде АКАР. Замедление связано прежде всего с тем, что в первой половине 2015 г. рынок упал на сразу 16%, а потом стал постепенно восстанавливаться, следует из слов председателя комитета по исследованиям АКАР Сергея Веселова, чья цитата приводится в сообщении ассоциации.

Крупнейшим российским медиа остается ТВ - рекламные доходы телеканалов за три квартала выросли на те же 13% до 103 млрд руб. Единственный сегмент рынка, который продолжает падать, - печатные СМИ, их доходы снизились на 15%. И это падение больше, чем в первой половине года (-13%).

Быстрее всего растут рекламные бюджеты в рунете - плюс 24% до 83-96 млрд руб., но и тут рост замедлился: в первой половине года он составил 26-30%.

Большой разброс абсолютных показателей по рынку интернет-рекламы привел и к большой вилке цифр по всему рынку. Ассоциация вновь указала, что эксперты разошлись в оценке рынка интернет-рекламы. Такая же ситуация была, когда эксперты оценивали итоги полугодия. Интернет-компании тогда настаивали, что рынок необходимо оценивать совершенно по-новому, и сделали расчеты на базе IAB Russia, а эксперты, представляющие в АКАР другие медиа, сочли, что новая методика оценки интернет-рынка слишком сыра и необходимо ее дорабатывать. Президент IAB Russia Борис Омельницкий подтвердил, что верхняя граница в оценке рынка интернет-рекламы за 9 месяцев (96 млрд руб.) - это совместные расчеты интернет-экспертов по новой методике.

В следующем году рынок рекламы в России вырастет на 10%, прогнозировал прежде недавно созданный единый селлер телерекламы Национальный рекламный альянс.