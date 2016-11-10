Минкомсвязи объяснило, как будет контролировать рунет

Минкомсязи завершило работу над законопроектом о регулировании российского сегмента интернета, рассказал «Ведомостям» источник в министерстве, близкий к авторам проекта. Документ представляет из себя комплекс поправок в закон «О связи», описывающий основные элементы критической инфраструктуры рунета и особенности их регулирования. По его словам, законопроект выполняет поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Совета безопасности двухлетней давности: тогда совет изучил итоги учений по устойчивости рунета, и президент поручил принять меры, которые бы обеспечили бы эту устойчивость в случае отключения российского сегмента интернета от внешнего мира.

Текст проекта будет выставлен на общественное обсуждение, после чего министерство внесет его в правительство, говорит собеседник «Ведомостей». Он надеется, что документ попадет в Госдуму и будет принят уже до конца этого года. Закон начнет действовать через 180 дней после принятия.

Подлинность документа, с которым ознакомились «Ведомости», подтвердил представитель министерства. По его словам, сегодня вечером текст будет опубликован на едином портале правовой информации Regulation.gov.ru.

Собеседник «Ведомостей» в министерстве говорит, что основная цель проекта – внести в законодательство базовые термины, касающиеся работы интернета: ведь нынешний закон «О связи» ориентирован в основном на телефонную связь. В итоге в проекте появилось описание элементов критической инфраструктуры, попадающих, по мнению министерства, под юрисдикцию России. Под такими элементами понимаются автономные системы, IP-адреса, национальный сегмент интернета и его инфраструктура, точки обмена трафиком, владельцы таких точек, реестр доменных имен .ru и .рф, а также администратор национальных доменных зон. Также проект предусматривает создание государственной информационной системы (ГИС) обеспечения целостности, устойчивости и безопасности работы рунета.

Законопроект является рамочным и практически не содержит деталей регулирования элементов критической инфраструктуры: все это будет прописано на уровне подзаконных актов правительства. По словам близкого к авторам проекта человека, это было сделано намеренно: «если мы поймем, что документ поддержан отраслью, то продолжим работу на уровне подзаконных актов, причем с участием ключевых игроков рынка». В документе также говорится, что особенности регулирования элементов критической инфраструктуры устанавливаются Минкомсвязи по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. А правительство определит порядок управления национальными доменами и точками обмена трафиком.

Цель создания государственной информационной системы – понять маршруты интернет-трафика в рунете, говорит собеседник «Ведомостей». Он не скрывает, что одна из задач – сделать так, чтобы трафик был более локальным, то есть ходил внутри страны, а не через международные каналы связи. Но жесткого регулирования в этой области не предполагается, утверждает он: операторы вправе учитывать данные по трафику из ГИС, но не обязаны выстраивать маршруты трафика в соответствии с ними.

Законопроект предполагает, что точки обмена трафиком должны принадлежать только юридическим лицам. По факту этот рынок уже контролируется российскими структурами, в том числе с участием государства – в частности, Ростелеком владеет крупнейшей в России точкой обмена трафика MSK-IX, говорит собеседник «Ведомостей».

Кроме того, законопроект регулирует систему распределения национальных доменных имен. Из текста следует, что администратор национальной доменной зоны должен быть российским юрлицом, причем учрежденным госорганом исполнительной власти в области связи (то есть самим Минкомсвязи). Сейчас национальными доменами управляет Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ). Ранее источники «Ведомостей» в органах власти и операторах связи говорили, что государство хочет полностью забрать управление доменами под себя: обсуждалась возможность передачи этой функции государственному Ростелекому или Россвязи.

Из законопроекта не следует, что Минкомсвязи должно быть единственным учредителем КЦ. Сейчас среди учредителей центра, кроме министерства, еще пять организаций – «Ассоциация документальной электросвязи», некоммерческий «Союз операторов интернет», региональная организация «Центр интернет-технологий», Российский НИИ развития общественных сетей и Институт развития интернета (ИРИ). Человек, близкий к авторам проекта, заверяет, что законопроект фиксирует текущее положение дел и изменений в составе учредителей КЦ не планируется. Государство, по его словам, имеет достаточные полномочия, присутствуя в совете КЦ и имея право вето на все его решения.

Представители Ростелекома, «Вымпелкома» и МТС отказались от комментариев. Представитель «Мегафона» пока не ответил на вопрос, представитель КЦ пока не смог предоставить комментарий.