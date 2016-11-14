Китайские смартфоны Xiaomi становятся все более популярны в России

В октябре к сети WiFi в московском метро подключалось 1,15 млн пользователей с устройствами Xiaomi, это в 12 раз больше, чем год назад (93 000 подключений), сообщил представитель «Максимателекома» (владеет WiFi-сетью в метро) Илья Грабовский. По его словам, за год Xiaomi переместилась с 24-го на 6-е место в рейтинге самых популярных в московском метро производителей девайсов. Xiaomi по популярности обогнала в метро даже Huawei, говорит Грабовский, – в октябре с устройств этого производителя было совершено всего 871 000 подключений.

Чаще всего к WiFi-сети метро подключаются с гаджетов Apple (больше половины от общего количества за месяц), на 2-м месте – Samsung, далее – Sony, Lenovo и HTC.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева говорит, что число пользователей смартфонов Xiaomi в сети оператора за последний год (с сентября 2015 г. по сентябрь 2016 г.) выросло в 9 раз – с десятков тысяч до сотен тысяч устройств по всей России. В сети «Вымпелкома» используется около 25 моделей смартфонов этой марки. У самого оператора в салонах продается шесть моделей.

Представитель МТС говорит, что количество устройств Xiaomi в сети выросло всего на 10%. Если в сентябре 2015 г. их было 95 262, то в сентябре 2016 г. – 106 177.

Русский след в Xiaomi С 2012 г. одним из инвесторов Xiaomi является фонд DST Юрия Мильнера. Он был лид-инвестором в трех раундах финансирования более чем на $0,5 млрд, из них подавляющая часть – от DST, говорил человек, близкий к одному из инвесторов в Xiaomi. По его словам, DST в общей сложности вложил в Xiaomi больше любого другого инвестора.

Наблюдает рост числа смартфонов Хiaomi в своей сети и Tele2: с августа количество устройств этого вендора увеличилось более чем на 20%.

«Мегафон» не видит серьезного всплеска использования Xiaomi в своей сети, говорит его представитель Юлия Дорохина. По ее словам, смартфоны других марок в сети «Мегафона» более популярны.

«Связной» начал продажи устройств Xiaomi в июне 2016 г. и с тех пор их популярность в «Связном» растет, рассказывает его представитель Сергей Тихонов. Смартфоны бренда входят в число самых популярных в офлайновых магазинах и онлайн-канале ритейлера. Например, в сентябре модель Redmi 3 Pro вошла в десятку самых продаваемых смартфонов в «Связном», говорит он. Тихонов называет интерес к Xiaomi в России «устойчивым».

Собеседник в одном из ритейлеров отмечает, что доля Xiaomi в продажах на российском рынке смартфонов по итогам сентября 2016 г. составила примерно 1% как в штуках, так и в рублях, что для нового, по сути, неизвестного широкому кругу покупателей бренда является отличным результатом. Всего, по оценкам источника «Ведомостей», в России с июня по сентябрь 2016 г. было продано свыше 60 000 смартфонов Xiaomi. На показатели повлияла представленность Xiaomi в крупных розничных сетях, отмечает он.

Китайская Xiaomi существует с 2010 г. и благодаря соотношению цены и качества лидирует на местном рынке. В апреле 2016 г. смартфоны Xiaomi обогнали по популярности на местном рынке Huawei, LeEco и Apple – по данным аналитиков Weibo by Sino, их доля рынка в Китае составила 26%. По данным Gartner, во II квартале 2016 г. Xiaomi была пятым вендором в мире по числу проданных смартфонов с долей рынка в 4,5%.

По данным The Wall Street Journal, Xiaomi является вторым самым дорогим стартапом в мире после сервиса вызова такси Uber. Во время последнего раунда финансирования в декабре 2014 г. она была оценена в $46 млрд.

Долгое время смартфоны Xiaomi можно было купить в России только через интернет. Осенью 2014 г. смартфон Xiaomi Mi4 начал продавать в России китайский интернет-магазин JD.com. В июне 2016 г. смартфоны Xiaomi появились в рознице «Связного», «Евросети» и сотовых операторов. А в октябре открылся первый монобрендовый магазин Xiaomi в России.

Официальный дистрибутор Xiaomi в России – RDC Group. Ее представитель не стал раскрывать цифры продаж, отметив лишь, что интерес к устройствам Xiaomi с появлением его официальных магазинов только вырос.