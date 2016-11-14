Основатели Yota Devices намерены завершить продажу компании гонконгской China Baoli

Основатели Yota Devices собираются завершить продажу компании гонконгской China Baoli. Год назад из-за запрета биржи они смогли продать только 30% из 64,9%

Год назад из-за запрета биржи они смогли продать только 30% из 64,9%

Инвестиционный фонд Telconet Capital Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна намерен продать долю в Yota Devices – российском разработчике смартфонов YotaPhone и других интернет-устройств – китайскому партнеру China Baoli Technology (бывшая Rex Entertainment). Об этом знают два человека, близких к акционерам Yota Devices. Знакомый нескольких менеджеров Yota Devices слышал о скорой продаже Telconet Capital своей доли и что выход из проекта был частью более ранних договоренностей фонда и China Baoli.

Представитель Marsfield (управляет активами Telconet) опровергает это: выход фонда из Yota Devices не ведется и не обсуждается.

Весной 2016 г. China Baoli купила у Telconet не 64,9%, а только 30% Yota Devices за $46,2 млн и получила эксклюзивное право семь лет продавать на китайском рынке YotaРhone (см. врез). Доли других акционеров тогда не изменились – 25,1% контролирует «Ростех», а 10% принадлежат менеджменту. Не изменятся эти доли и после выхода Marsfield, говорят люди, близкие к двум акционерам компании.

Как купить О намерении купить 64,9% Yota Devices гонконгский холдинг Rex Entertainment (ныне China Baoli) сообщил в октябре 2015 г. и обнародовал соглашение с Telconet Capital о покупке ее пакета акций за $100 млн, т. е. вся Yota Devices была оценена в $154 млн. Но листинговый комитет Гонконгской биржи счел, что сделка с Telconet – так называемое обратное поглощение, когда объект покупки стоит больше, чем покупатель, и условия сделки пришлось изменить.

Представитель Marsfield в феврале отмечал, что общий пакет Yota Devices, продаваемый Marsfield, останется без изменений. Сделка с Rex будет закрываться поэтапно, но общий продаваемый пакет останется без изменений, подтверждал тогда другой человек, близкий к акционерам Yota Devices.

Готовящаяся сделка – продолжение весенней, просто второй этап продажи, и происходит по той же цене, объясняет человек, близкий к одному из акционеров Yota Devices: время прошло, биржа уже не должна возражать против сделки.

На прошлой неделе два собеседника «Ведомостей» говорили о трениях между акционерами Yota Devices – китайские партнеры не соблюдают условий договора, подписанного при приобретении пакета в Yota Devices. По словам двух собеседников, близких к акционерам, выход третьей модели YotaPhone в России отложен, поскольку китайцы сосредоточены только на выпуске собственной модели смартфона с двумя экранами по полученной от Yota Devices технологии в кооперации с Coolpad (китайский производитель смартфонов, основной акционер – производитель смартфонов из Китая, компания LeEco). Китайские акционеры намерены разрабатывать и производить следующую модель YotaPhone в Китае, россияне хотят в России, описывает коллизии знакомый нескольких менеджеров Yota Devices: китайские инвесторы сразу действовали не в интересах компании – покупка доли в Yota Devices была нужна им, чтобы привлечь государственные инвестиции в свои технологии.

Новый этап развития компании потребовал точечных перестановок, но на эффективность команды они не влияют, передала через пресс-службу директор Marsfield Екатерина Лапшина: все ключевые сотрудники активно работают над запуском продукта и его выводом на рынок, приоритетом остается третье поколение смартфона и построение системы дистрибуции в Китае и России. China Baoli взаимодействует с Coolpad в Китае для локализации продуктов Yota Devices. Вся работа ведется по лицензионным соглашениям и в тесном взаимодействии с командами разработчиков в России и Европе, обращает внимание Лапшина.

Представитель «Ростеха» не прокомментировал ситуацию. Представитель China Baoli не ответил на запрос «Ведомостей».