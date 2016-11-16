«Мегафон» готов стать акционером Mail.ru Group

По словам источников «Ведомостей», он может выкупить долю Алишера Усманова

«Мегафон» ведет переговоры с некоторыми акционерами компании Mail.ru Group, но в данный момент нет никакой ясности относительно того, станет ли «Мегафон» акционером компании Mail.ru», говорится в сообщении «Мегафона».

Если будет достигнуто соглашение и приобретение пакета акций Mail.Ru Group состоится, «Мегафон» и Mail.ru Group продолжат работать как независимые компании на полностью рыночных условиях, обещает оператор. Кроме того, обе компании ведут переговоры о сотрудничестве в области разработки новых продуктов.

О том, что «Мегафон» может стать совладельцем Mail.ru Group, ранее «Ведомостям» рассказал партнер «Мегафона». Источник в структурах Усманова это подтвердил.

Сейчас и «Мегафон», и Mail.ru Group подконтрольны бизнесмену Алишеру Усманову через USM Holdings. Обсуждается не полная покупка Mail.ru Group «Мегафоном», а лишь выкуп доли USM в интернет-компании, уточнил один из партнеров «Мегафона». О том, что «Мегафон» может получить долю в Mail.ru Group, слышал топ-менеджер крупной интернет-компании.

Сейчас подконтрольная USM Holdings компания NMT владеет 15,2% Mail.ru Group (при этом он контролирует почти 64% голосов группы). 27,6% группы – у южноафриканского медиахолдинга Naspers (через компанию MIH), а еще 7,4% – у китайской Tencent. Еще около 50% акций Mail.ru Group торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Поскольку в сделке участвуют связанные стороны, USM необходимо согласовать ее с еще одним акционером «Мегафона» – шведско-финской Telia Company, говорит партнер «Мегафона». Это дело не быстрое, предупреждает он: Telia должна провести собственную оценку актива. Представитель Telia пока не ответил на вопрос.

По словам партнера оператора, «Мегафон» пойдет по пути цифровизации собственных сервисов, поэтому покупка доли в Mail.ru Group и переход компании под контроль оператора выглядят довольно логично. Доли остальных акционеров «Мегафон», по словам собеседника, выкупать не собирается.

Днем в среду бумаги Mail.ru Group на LSE подорожали на 4,8% до $17,26 за GDR, к 18.30 мск – на 3% до $16,9.