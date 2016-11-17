Совет Федерации готовит запрет на сдачу в металлолом телефонного кабеля и другого оборудования операторов

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества под председательством сенатора Людмилы Боковой рассмотрит проект поправок в закон «Об отходах производства и потребления». Это следует из материалов Совета Федерации. Поправки направлены на профилактику нарушений в сфере оборота металлолома, из-за роста количества которых страдают, в частности, операторы, отмечено в них.

Прямого запрета на сдачу кабелей и оборудования операторов в законопроекте, с которым ознакомились «Ведомости», нет. Его авторы предлагают создать единый федеральный перечень того, что могут сдавать в пункты приема физические лица в качестве отходов и цветного лома. Такие перечни есть во всех регионах, но они не унифицированы, поэтому промышленный лом и отходы свозятся под видом бытовых в регионы, где правила приема либеральнее, говорится в пояснительной записке к поправкам. При этом авторы законопроекта предлагают напрямую запретить прием отходов, не указанных в перечне.

Из-за хищения кабеля и запчастей к оборудованию потери российских федеральных операторов составляют сотни миллионов рублей в год, сетуют сотрудники двух таких компаний. Представитель МГТС Татьяна Мартьянова утверждает, что оператор в год теряет от повреждений оборудования и линий связи в результате воровства цветных металлов десятки миллионов рублей. Точно подсчитать ущерб сложно: ведь он складывается не только из стоимости украденного и замененного медного кабеля, но и из расходов на ремонтно-восстановительные работы, выплат юристам и охранным структурам, перечисляет она. По словам Мартьяновой, проблемы с воровством кабеля МГТС обострились в середине 2015 г., а пик хищений пришелся на зиму – весну 2016 г. По ее словам, количество хищений сократилось после того, как МГТС прибегла к услугам охранных структур, патрулирующих ее коммуникации, и усилила взаимодействие подразделений безопасности компании с МВД.

Заработать на кабеле 3000 руб. столько с марта 2016 г. платит МГТС жителям Москвы за информацию, которая может помочь раскрыть случаи краж ее телефонных кабелей. Случаев выплаты такого вознаграждения представитель МГТС припомнить не смогла

Воруют не только медные кабели и запчасти – похитителей интересует и оборудование: антенны, коммутаторы, установленные в подъездах, и т. п., рассказывает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Это оборудование впоследствии либо сдается на металлолом, либо перепродается небольшим операторам, утверждает он. При этом правонарушители зачастую срезают и оптико-волоконные кабели, не отличая их от медных, сетует Мирзабеков. Проблема существует не первый год, но в кризис ситуация обострилась, отмечает он.

За 2015 г. и девять месяцев 2016 г. у «Вымпелкома» были похищены десятки километров кабеля, рассказывает его представитель Анна Айбашева. Воровали также запчасти к дизель-генераторам и другому оборудованию, которые можно сдать в металлолом, говорит она. Практически каждое хищение – это перебои со связью, в том числе и невозможность связаться с экстренными службами, замечает Айбашева.

Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков говорит, что хищения кабеля наносят серьезный ущерб оператору. Основная опасность в том, что абоненты могут оказаться без связи в чрезвычайных ситуациях, отмечает он. «Ростелеком» принимает все необходимые меры для защиты объектов связи, оптимизирует системы мониторинга и контроля за их состоянием, внедряет электронные системы защиты, перечисляет Поляков.

«Мегафон» знаком с текстом законопроекта и планирует принять участие в обсуждении, говорит его представитель Юлия Дорохина, но утверждает, что компания не сталкивалась с проблемами, связанными с хищениями.

МТС поддерживает инициативу по упорядочению приема лома цветных металлов, так как проблема хищения кабелей и аккумуляторов с объектов связи остается актуальной, сказал ее представитель Дмитрий Солодовников.

Пока не ясно, как этот запрет будет реализован на практике, делится сотрудник одного из операторов. Только в Москве от 500 до 800 пунктов приема металлолома и проконтролировать, какие отходы туда сдают и как это соответствует каким-либо перечням, крайне сложно, замечает он.

По мнению директора по правовому обеспечению МГТС Ивана Никитина, чтобы повысить контроль исполнения закона в сфере приема металлолома, нужно пересмотреть условия выдачи лицензий на такую деятельность, значительно сократив количество пунктов приема. Только в этом случае можно эффективно контролировать их деятельность, уверен он.