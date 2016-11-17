МТС снизила выручку впервые с 2011 года

Консолидированная выручка группы МТС в III квартале 2016 г. сократилась на 1,3% до 112,2 млрд руб., говорится в отчетности оператора. Выручка МТС в России снизилась в III квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 0,8% до 103,1 млрд руб. При этом выручка от мобильного бизнеса снизилась квартал к кварталу на 1,2% с учетом продажи абонентского оборудования, без продаж оборудования - на 2,7%.

До сих пор доходы МТС по этим направлениям только росли, признал президент МТС Андрей Дубовсков, добавив, что оператор зафиксировал первое снижение консолидированной выручки год к году с IV квартала 2011 г.

OIBDA оператора снизилась в III квартале на 3% до 43,2 млрд руб. Абонентская база МТС выросла как в целом (на 2,5% до 108,8 млн человек), так и в России (на 2,7% до 79 млн человек). По этому показателю МТС остается лидером среди операторов.

В заявлении Дубовскова, посвященном финансовым результатам, говорится, что на операционные результаты повлияли макроэкономические факторы и сильная конкуренция.

В беседе с журналистами Дубовсков заявил, что основным фактором, повлиявшим на выручку МТС, стала макроэкономика. Сильное влияние оказало снижение доходов от роуминга. Голосовой трафик в роуминге квартал к кварталу снизился на 31%, sms - на 27 %, ответил он, «просто в силу того, что люди стали меньше ездить». Кроме того, по словам Дубовскова, на Украине МТС ввела специальные тарифы на роуминг и эти тарифы пользовались огромной популярностью. В какой-то момент оператор, по его словам, понял, что для него эта акция «не конструктивна», и стал снижать объем использования трафика в таких тарифах. Говоря о влиянии выхода Tele2 на рынок Москвы на операционные результаты МТС, Дубовсков сказал, что оно было минимальным. А вице-президент оператора по стратегии и маркетингу Василь Лацанич добавил, что Tele2 «муха на арбузе». Арбуз в данном случае - это макроэкономика и ситуация с доходами в роуминге, пояснил он.

Дубовсков также отметил, что МТС вошел вместе с другими сотовыми операторами в эпоху «нехорошей стабильности». По словам топ-менеджера, в эту эпоху приобретает значение вопрос рентабельности. Именно за этим показателем оператор будет внимательно следить, добавил он.