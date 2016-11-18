«Муз-ТВ» заплатит долг «Ростелекому» рекламой

«Ростелеком» и телеканал «Муз-ТВ» в четверг, 17 ноября, подписали мировое соглашение, рассказал «Ведомостям» представитель оператора. Телеканал обязался выплатить весь долг «Ростелекому», т. е. более 150,9 млн руб., рекламой в своем эфире, уточнил он. Гендиректор холдинга ЮТВ (куда входит «Муз-ТВ») Андрей Димитров подтвердил «Ведомостям», что стороны пришли к мировому соглашению и что «Муз-ТВ» погасит долг перед «Ростелекомом» не деньгами, а рекламой: «Именно этого мы и добивались».

«Ростелеком» подал иск в московский арбитражный суд к телеканалу в июле этого года, требуя вернуть долг по контракту, заключенному в 2012 г. Тогда «Муз-ТВ» согласился заплатить около 1 млрд руб. за распространение в сетях «Ростелекома». Контракт состоял из двух частей, объяснял «Ведомостям» Димитров: денежной (491 млн руб.) и бартерной (500 млн руб.). По бартеру ЮТВ должен был показывать рекламу «Ростелекома» на своих каналах.

На момент заключения контракта «Муз-ТВ» был эфирным каналом, но в том же 2012 г. на его частоте был запущен канал «Ю» (также входит в холдинг ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина), а сам «Муз-ТВ» стал распространяться исключительно в кабельных и спутниковых сетях. С конца 2013 г. канал входит во второй цифровой мультиплекс. Сейчас кабельные и спутниковые операторы обязаны распространять каналы, входящие в цифровые мультиплексы, бесплатно. ЮТВ не раскрывает финансовых показателей «Муз-ТВ», Димитров лишь говорит, что это операционно прибыльный бизнес.

Последний иск «Ростелекома» к «Муз-ТВ» был уже третьей попыткой взыскать долги с канала. В сентябре 2015 г. оператор подал иск к «Муз-ТВ» на сумму более 117 млн руб. Суд удовлетворил этот иск. В апреле 2016 г. оператор потребовал от канала более 8,2 млн руб., этот иск суд отклонил.

Ранее в разговоре с «Ведомостями» Димитров настаивал на том, что компания соблюдает договоренности с «Ростелекомом». По его словам, денежную часть контракта «Муз-ТВ» выплатил полностью, также ЮТВ показал рекламу оператора на 349 млн руб. После этого «Ростелеком» в одностороннем порядке расторгнул договор и потребовал оплатить остаток бартерной части деньгами, канал был категорически против. Представитель «Ростелекома» объяснял, что до 1 июня 2016 г. канал должен был выплатить последнюю часть суммы, но не сделал этого.

Ранее долг с «Муз-ТВ» через суд пытался взыскать государственный оператор цифровых мультиплексов РТРС. В прошлом ноябре компания требовала от канала 664 млн руб. Димитров тогда объяснял, что хотел добиться от РТРС пересмотра условий договора, так как медиарынок сильно изменился, кроме того, каналы из-за решения чиновников не перешли полностью на цифровое вещание в 2016 г., как это планировалось изначально. В итоге «Муз-ТВ» и РТРС также заключили мировое соглашение.