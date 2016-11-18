Квартальные доходы МТС от мобильной связи в России упали впервые с 2010 г.

Квартальные доходы МТС от мобильных услуг связи в России впервые упали. В III квартале 2016 г. они сократились на 2,7% год к году – до 75,9 млрд руб., следует из отчетности оператора. Доходы от мобильного бизнеса в России (с учетом продаж оборудования) сократились на 1,2%. Снизились также консолидированная выручка оператора – на 1,3% до 112,2 млрд руб. и показатель OIBDA на 3% до 43,2 млрд руб.

До сих пор доходы МТС от мобильной связи в России только росли, признал президент МТС Андрей Дубовсков. Согласно данным отчетности МТС, ее квартальные доходы от мобильного бизнеса в России до этого снижались лишь однажды – шесть лет назад, в III квартале 2010 г., на 0,8%. В предыдущем, II квартале 2016 г. они хотя и увеличились, но всего на 0,05%.

В заявлении Дубовскова, посвященном финансовым результатам, говорится, что на операционные результаты повлияли макроэкономические факторы и сильная конкуренция. В беседе с журналистами он заявил, что основным фактором, повлиявшим на выручку МТС, стала макроэкономика. Сильное влияние оказало снижение доходов от роуминга (на III квартал приходится два летних месяца из трех). Голосовой трафик в роуминге квартал к кварталу снизился на 31%, sms – на 27%, отметил он, «просто в силу того, что люди стали меньше ездить». Повлияла на результаты, по словам Дубовскова, и ситуация с очень дешевыми роуминговыми тарифами на Украине, которые пользовались там огромной популярностью. В какой-то момент оператор, по его словам, понял, что для него эта акция «не конструктивна», и стал снижать лимиты на трафик в таких тарифах.

Большая розница Розничная сеть МТС на конец III квартала насчитывала 5998 салонов. За год компания построила 1303 торговые точки. Выручка МТС от продаж телефонов и аксессуаров в III квартале составила 12,3 млрд руб.

Говоря о влиянии выхода Tele2 на рынок Москвы на операционные результаты МТС, Дубовсков заявил, что оно было минимальным. А вице-президент оператора по стратегии и маркетингу Василь Лацанич сравнил влияние выхода Tele2 в Москву с «мухой на арбузе». Арбуз в данном случае – это макроэкономика и ситуация с доходами в роуминге, пояснил он.

МТС не стала менять прогноз по годовым результатам (она корректировала этот прогноз по итогам II квартала). Компания ждет, что ее выручка вырастет на 2–3% по итогам 2016 г., а OIBDA упадет на 4% – вследствие продажи доли бизнеса в Узбекистане, обострения конкурентной ситуации, развития сетей 3G на Украине.

В III квартале МТС сумела увеличить абонентскую базу в России на 2,7% до 79 млн sim-карт, оставшись лидером среди российских операторов. При этом, по словам топ-менеджеров МТС, компания не будет дальше наращивать розничную сеть, а, наоборот, планирует, что рынок будет сокращать розницу, так как она избыточна (см. врез).

Дубовсков отметил, что МТС вошла вместе с другими сотовыми операторами в эпоху «нехорошей стабильности». Выручка от мобильных услуг связи в России сокращается у всех операторов: у «Мегафона» в III квартале она упала год к году на 3,8%, у «Вымпелкома» – на 0,6%. Сокращается у всех операторов и показатель OIBDA (у «Мегафона» он упал в III квартале год к году на 10,5%, у «Вымпелкома» – на 6,2%), и рентабельность по этому показателю (на 0,9 п. п. у МТС, на 4,7 п. п. у «Мегафона» и на 1,8 п. п. у «Вымпелкома»).

Все же снижение OIBDA у МТС было наименьшим среди операторов «большой тройки», отмечает аналитик «ВТБ капитала» Иван Ким. По его мнению, МТС «продолжает демонстрировать устойчивость к сильной конкуренции», несмотря на гораздо более масштабное строительство розничной сети, чем у конкурентов.

Падение использования роуминга и его влияние на выручку было заметно еще в прошлом году, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, по его подсчетам, в 2015 г. оператор заработал на роуминге на 4 млрд меньше, чем в 2014 г., а это 1% от выручки. Впрочем, говорит Либин, усиление конкуренции на рынке Москвы тоже недооценивать нельзя: оператору пришлось ввести безлимитные тарифы с неограниченным пакетом интернета, а это можно расценивать как косвенное влияние выхода Tele2.

Цена на депозитарные расписки МТС на NYSE на 21.00 мск снизилась на 0,18% до $7,23 за бумагу.