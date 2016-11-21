«Яндекс» создаст технологию беспилотного управления автомобилем

«Яндекс» планирует заняться разработкой программного обеспечения для беспилотных автомобилей. На днях компания опубликовала на своем сайте вакансию «разработчика - исследователя беспилотных автомобилей».

«Яндекс» хочет сделать перемещение людей более безопасным, доступным и удобным, говорится в сообщении «Яндекса». «Мы ставим перед собой масштабную цель: оказаться в числе первых в мире компаний, создавших технологию для беспилотного управления автомобилем», - объясняет компания. Для этого «Яндекс» набирает отдельную команду разработчиков, следует из его объявления.

Размер инвестиций в новое направление бизнеса компания не раскрывает, говорит ее представитель. Еще летом «Яндекс» стал участником консорциума, в чьих планах – создать городской микроавтобус, который бы управлялся без водителя. «Яндекс» стал технологическим партнером в проекте, два других участника – производитель грузовиков «Камаз» и ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный институт» (НАМИ). Также переговоры об оснащении автомобилей своими сервисами «Яндекс» ведет с «АвтоВАЗом», говорил представитель АвтоВАЗа».

Проект беспилотного автомобиля есть у Google – крупнейшей в мире поисковой системы. Система управления представляет из себя набор информации, собранной сервисом Google Street View, видеокамерами, установленным на крыше машины датчиком, радарами в передней части автомобиля и датчиком, подключенным к одному из задних колес. Сам проект вышел из лабораторий Стэнфордского университета еще в 2005 г., но первые тесты системы прошли в 2010 г. В этом году Google заключила соглашение с Fiat Chrysler о выпуске самоуправляемых автомобилей Chrysler Pacifica.