Сдавать на права придется на отечественных компьютерах с чипом «Байкал-Т1»

Министерство внутренних дел (МВД) будет принимать теоретические экзамены на водительские права на отечественных компьютерах, работающих на процессорах «Байкал-Т1». Для этого ведомство закупает 9348 компьютеров за 357 млн руб., следует из документации электронного аукциона, который объявляло МВД. По данным сайта госзакупок, в нем участвовали лишь «Т-платформы», дочерняя компания которых «Байкал электроникс» и разработала одноименный процессор. Так как участник был только один, сам аукцион был признан несостоявшимся, но из анонса следует, что МВД намерено заключить контракт с «Т-платформами». Госконтракт еще не подписан. Это крупнейшая поставка чипов «Байкал-Т1», сообщил «Ведомостям» представитель «Байкал электроникс» Андрей Малафеев.

Компания «Байкал электроникс» выпустила инженерный образец своего процессора «Байкал-Т1» в мае прошлого года. Процессор разработан в России, но производится на заводе TSMC на Тайване. «Байкал электроникс» лицензировала нужные IP-блоки (intellectual property) – готовые элементы для проектирования микросхем – у английской Imagination Technologies. Российская компания сама объединила эти IP-блоки, рассчитала, как чип будет реализован в кремнии, и написала прикладной софт.

Компания рассчитывала, что процессор пригодится в телекомустройствах и промышленной автоматике – например, в системах ЧПУ для станков, маршрутизаторах, офисной технике, мультимедийных центрах, а также для «тонких клиентов». О создании персонального компьютера на этом процессоре «Т-платформы» объявили в конце февраля этого года. Компьютер называется «Таволга» и представляет собой моноблок, работающий под управлением операционной системы Linux. Согласно сообщению «Т-платформ», он может работать как «тонкий клиент» или как самостоятельная рабочая станция.

Государство помогло В августе прошлого года экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге одобрил заем «Байкал электроникс» размером 500 млн руб. под 5% годовых для начала массового производства процессоров «Байкал-Т1». Компания собиралась направить деньги на последнюю стадию подготовки к серийному производству процессоров.

Малафеев из «Байкал электроникс» не раскрывает количества уже проданных чипов. По его словам, коммерческая партия «Байкал-Т1» поступила в сентябре этого года, прежде компания предлагала потенциальным заказчикам инженерные образцы. Сейчас процессором интересуются около 150 российских и зарубежных заказчиков, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве, говорит он.

Кто будет собирать компьютеры для МВД, Малафеев не сказал. У «Т-платформ» есть собственное производство в России для сборки серверов и суперкомпьютеров, говорит представитель «Т-платформ» Елена Чуракова. Она отказалась комментировать результаты конкурса МВД. Представитель МВД не ответил на запрос «Ведомостей».

Каждый компьютер, который сейчас закупает МВД, должен быть произведен в России и иметь отдельный монитор. Размер его оперативной памяти должен превышать 2 Гб. Доставить их нужно будет в восемь регионов страны: Москву, Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Новосибирск, Иркутск и Хабаровск. Московское подразделение примет первые 477 компьютеров до 1 апреля 2017 г., остальные должны прибыть до 1 июля следующего года, следует из документации МВД.

«Байкал-T1» совместим с распространенным форматом MIPS, который широко используется в различных компьютерах, объясняет предправления IT-холдинга IBS Сергей Мацоцкий, который говорит, что тестировал компьютер на основе «Байкал-Т1». По его словам, для формата MIPS существует много системного программного обеспечения и на нем можно запустить стандартную операционную систему. А значит, существенно переписывать прикладной софт (на котором сдают экзамены в ГИБДД) скорее всего не придется, заключает Мацоцкий.

Закон о госзакупках допускает закупку у единственного поставщика, если его заявка на участие в аукционе была единственной и соответствовала требованиям заказчика, поясняет гендиректор некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» Георгий Сухадольский.

Аналогичная ситуация была в августе этого года: МВД решило закупить оборудование для центра обработки данных за 222,1 млн руб. Из них 202,3 млн руб. приходилось на 216 серверов, работающих на отечественном процессоре «Эльбрус-4С» разработки Московского центра SPARC-технологий (МЦСТ). Единственную заявку на аукцион подала структура «Ростеха» Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ). Аукцион был признан несостоявшимся, но предложение ИНЭУМ соответствовало требованиям заказчика. И спустя несколько недель институт заключил контракт с министерством. Это самая крупная поставка техники на процессорах «Эльбрус», говорит представитель МЦСТ Константин Трушкин.

Перед этим крупную партию серверов на процессоре «Эльбрус» в мае этого года закупал подведомственный Минкомсвязи ФГУП «НИИ «Восход». Победил все тот же ИНЭУМ, поставивший 22 сервера за 49,5 млн руб.