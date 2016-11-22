ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4208 от 22.11.2016 под заголовком: «Байкал» поможет сдать на права

Сдавать на права придется на отечественных компьютерах с чипом «Байкал-Т1»

МВД проводит крупнейшую закупку компьютеров на отечественном процессоре
Программное обеспечение для приема экзаменов на водительские права, возможно, придется дорабатывать под «Байкал»
Программное обеспечение для приема экзаменов на водительские права, возможно, придется дорабатывать под «Байкал»
Ковалев Петр / PhotoXPress

Министерство внутренних дел (МВД) будет принимать теоретические экзамены на водительские права на отечественных компьютерах, работающих на процессорах «Байкал-Т1». Для этого ведомство закупает 9348 компьютеров за 357 млн руб., следует из документации электронного аукциона, который объявляло МВД. По данным сайта госзакупок, в нем участвовали лишь «Т-платформы», дочерняя компания которых «Байкал электроникс» и разработала одноименный процессор. Так как участник был только один, сам аукцион был признан несостоявшимся, но из анонса следует, что МВД намерено заключить контракт с «Т-платформами». Госконтракт еще не подписан. Это крупнейшая поставка чипов «Байкал-Т1», сообщил «Ведомостям» представитель «Байкал электроникс» Андрей Малафеев.

Компания «Байкал электроникс» выпустила инженерный образец своего процессора «Байкал-Т1» в мае прошлого года. Процессор разработан в России, но производится на заводе TSMC на Тайване. «Байкал электроникс» лицензировала нужные IP-блоки (intellectual property) – готовые элементы для проектирования микросхем – у английской Imagination Technologies. Российская компания сама объединила эти IP-блоки, рассчитала, как чип будет реализован в кремнии, и написала прикладной софт.

Компания рассчитывала, что процессор пригодится в телекомустройствах и промышленной автоматике – например, в системах ЧПУ для станков, маршрутизаторах, офисной технике, мультимедийных центрах, а также для «тонких клиентов». О создании персонального компьютера на этом процессоре «Т-платформы» объявили в конце февраля этого года. Компьютер называется «Таволга» и представляет собой моноблок, работающий под управлением операционной системы Linux. Согласно сообщению «Т-платформ», он может работать как «тонкий клиент» или как самостоятельная рабочая станция.

Государство помогло

В августе прошлого года экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге одобрил заем «Байкал электроникс» размером 500 млн руб. под 5% годовых для начала массового производства процессоров «Байкал-Т1». Компания собиралась направить деньги на последнюю стадию подготовки к серийному производству процессоров.

Малафеев из «Байкал электроникс» не раскрывает количества уже проданных чипов. По его словам, коммерческая партия «Байкал-Т1» поступила в сентябре этого года, прежде компания предлагала потенциальным заказчикам инженерные образцы. Сейчас процессором интересуются около 150 российских и зарубежных заказчиков, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве, говорит он.

Кто будет собирать компьютеры для МВД, Малафеев не сказал. У «Т-платформ» есть собственное производство в России для сборки серверов и суперкомпьютеров, говорит представитель «Т-платформ» Елена Чуракова. Она отказалась комментировать результаты конкурса МВД. Представитель МВД не ответил на запрос «Ведомостей».

Каждый компьютер, который сейчас закупает МВД, должен быть произведен в России и иметь отдельный монитор. Размер его оперативной памяти должен превышать 2 Гб. Доставить их нужно будет в восемь регионов страны: Москву, Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Новосибирск, Иркутск и Хабаровск. Московское подразделение примет первые 477 компьютеров до 1 апреля 2017 г., остальные должны прибыть до 1 июля следующего года, следует из документации МВД.

«Байкал-T1» совместим с распространенным форматом MIPS, который широко используется в различных компьютерах, объясняет предправления IT-холдинга IBS Сергей Мацоцкий, который говорит, что тестировал компьютер на основе «Байкал-Т1». По его словам, для формата MIPS существует много системного программного обеспечения и на нем можно запустить стандартную операционную систему. А значит, существенно переписывать прикладной софт (на котором сдают экзамены в ГИБДД) скорее всего не придется, заключает Мацоцкий.

Закон о госзакупках допускает закупку у единственного поставщика, если его заявка на участие в аукционе была единственной и соответствовала требованиям заказчика, поясняет гендиректор некоммерческого партнерства «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» Георгий Сухадольский.

Аналогичная ситуация была в августе этого года: МВД решило закупить оборудование для центра обработки данных за 222,1 млн руб. Из них 202,3 млн руб. приходилось на 216 серверов, работающих на отечественном процессоре «Эльбрус-4С» разработки Московского центра SPARC-технологий (МЦСТ). Единственную заявку на аукцион подала структура «Ростеха» Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ). Аукцион был признан несостоявшимся, но предложение ИНЭУМ соответствовало требованиям заказчика. И спустя несколько недель институт заключил контракт с министерством. Это самая крупная поставка техники на процессорах «Эльбрус», говорит представитель МЦСТ Константин Трушкин.

Перед этим крупную партию серверов на процессоре «Эльбрус» в мае этого года закупал подведомственный Минкомсвязи ФГУП «НИИ «Восход». Победил все тот же ИНЭУМ, поставивший 22 сервера за 49,5 млн руб.

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