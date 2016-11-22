МТС запустила безлимитный доступ к популярным видеосервисам

МТС ввела тарифную опцию для безлимитного мобильного доступа к видеосервисам YouTube, «В контакте», Ivi, КХЛ, Zoomby, НТВ, RuTube и Amediateka, рассказал представитель оператора Дмитрий Солодовников. Ее цена – 3 руб. в сутки, т. е. около 90 руб. в месяц, подключать ее абоненты будут самостоятельно, подчеркивает он. Пока опция действует в нескольких областях Центральной России, после ее тестирования оператор решит, запускать ли ее в федеральном масштабе, уточнил Солодовников.

На потоковое видео приходится около половины трафика, проходящего по сетям МТС, т. е., по сути, абонент тратит на видео половину своего пакета трафика, рассуждает он. С начала этого года МТС не раскрывает средний доход от абонента в месяц (ARPU). По расчетам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в III квартале 2016 г. этот показатель составил около 375 руб. Таким образом, безлимитный доступ к видеосервисам может увеличить ARPU активно пользующихся ими абонентов МТС и подключивших эту опцию на 24%, считает он.

Заработать дополнительно на безлимитном доступе в интернет пытается не только МТС. С 1 ноября 2016 г. «Вымпелком» ввел на тарифах семейства «Все» опцию бесплатного доступа к сети LTE. Она включается автоматически, после того как подписчик бесплатно скачал 10 Мб данных через LTE-сеть. Опцию можно отключить – тогда интернет-трафик будет расходоваться в пределах пакета выбранного тарифа. Первые два дня опция действует бесплатно, а затем оператор будет взимать с абонента по 3 руб. в сутки – т. е. в месяц подписка также обходится примерно в 90 руб. За счет подключаемых автоматически платных опций, например за счет платного sms-информирования о пропущенных звонках, операторы пытаются поддерживать ARPU, считает Кусков.

Заработать на роуминге С 9 декабря МТС повысит на 13–50% базовые тарифы на международный роуминг на ряде популярных туристических направлений, следует из сообщения компании. Взамен МТС снижает стоимость подключения некоторых роуминговых опций и расширяет территорию их действия.

Если сравнивать опции МТС и «Вымпелкома», то предложение «Вымпелкома» кажется более привлекательным для абонента: он получает бесплатный трафик для доступа к любым ресурсам, а не только к нескольким медиасервисам, выбранным оператором, считает Кусков.

Специальный тариф для определенных типов контента вводить целесообразнее, чем обнулять стоимость доступа по той или иной технологии: 2G, 3G, LTE, утверждает Солодовников. У МТС тоже были тарифы с безлимитным доступом к LTE, но потом она решила отказаться от них, рассказывает он. Такая практика может обернуться неконтролируемыми расходами абонента – например, когда он во время просмотра видео, сам того не замечая, перемещается из зоны действия сети LTE в 3G, объясняет Солодовников.

Пользователи видеосервисов – это, как правило, активные потребители трафика, для них у «Вымпелкома» есть пакетные тарифы и опции с большим количеством дата-трафика, а также безлимитные опции, говорит представитель компании Анна Айбашева.

На всех «тяжелых» пакетных тарифах «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) предоставляет абонентам нетарифицируемый доступ к социальным сетям и WhatsApp, мобильным приложениям Tele2 TV (включая бесплатный просмотр 50 телеканалов) и Zvooq, перечисляет представитель оператора Константин Прокшин.

Абонентам «Мегафона» доступно бесплатное приложение «Мегафон.ТВ», которым пользуется более 1,5 млн подписчиков, говорит его представитель Юлия Дорохина. Для абонентов линейки «Все включено» трафик этого приложения не тарифицируется: в нем они могут смотреть бесплатно не только 50 ТВ-каналов, но и от одного до четырех фильмов ежемесячно (в зависимости от тарифа), отмечает она. Также в приложении «Мегафон.ТВ» абоненты могут смотреть сериалы Amediateka и российские сериалы, добавляет Дорохина.