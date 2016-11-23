Экспертный совет при правительстве раскритиковал законопроект о контроле над рунетом

«Ведомости» ознакомились с копией заключения рабочей группы «Связь и информационные технологии» экспертного совета при правительстве на разработанный Минкомсвязи законопроект о критической инфраструктуре российского интернета. В группу входят представители «Ростелекома», МТС, «Мегафона», MSK-IX, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и др. Подлинность документа подтвердил представитель открытого правительства (экспертный совет – его часть).

Проект описывает основные элементы критической инфраструктуры рунета – IP-адрес, национальный сегмент интернета и его инфраструктуру, точки обмена трафиком, владельцев таких точек, реестр доменных имен .ru и .рф, а также администратора национальных доменных зон – и особенности их регулирования. Документ предполагает создание государственной информационной системы (ГИС), которая будет фиксировать маршруты интернет-трафика в стране, – эта ГИС также указана в числе элементов критической инфраструктуры.

Проект рамочный, а основное регулирование предполагается на уровне подзаконных актов правительства. В документе описаны лишь основные идеи – обязательное российское происхождение компаний, управляющих точками обмена трафиком и администрированием российских доменов. Все остальное – «прямые и скрытые отсылочные нормы», говорится в заключении экспертов: принятие документа, по их мнению, потребует издания минимум трех приказов Минкомсвязи, согласованных с ФСБ, и четырех постановлений правительства и одного распоряжения, а также внесения изменений минимум в два действующих акта правительства. Соответственно, объективно оценить творчество Минкомсвязи невозможно, но потенциальная степень регулирующего воздействия законопроекта высока, резюмируют эксперты.

Наследие Совбеза После учений по устойчивости рунета в 2014 г. состоялся Совет безопасности, по итогам которого президент Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению этой устойчивости в случае отключения российского сегмента интернета от внешнего мира.

По сути, у рабочей группы несколько замечаний, в основном по терминологии. Авторы проекта не поясняют, почему надо обязательно вводить в законодательство понятие критической инфраструктуры национального сегмента интернета. В документе нет критериев отнесения к такого рода инфраструктуре, непонятно, почему одни элементы сети являются критическими, а другие – нет. А если буквально трактовать определение критической инфраструктуры, то под него можно подвести практически любые сети связи, считают члены рабочей группы, советуя решать указанные в проекте Минкомсвязи задачи через законопроект «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», разработанный в 2013 г.

Эксперты также раскритиковали упомянутые в законопроекте термины автономной системы и точки обмена трафиком: оба термина могут быть истолкованы слишком широко, под них можно подвести любые сети операторов связи. Также экспертам не понравилось, как Минкомсвязи трактовало понятие IP-адреса: по их мнению, в законе об информации уже используется более нейтральное и удобное определение «сетевой адрес». При этом соотношение между этими понятиями не установлено, указывается в заключении. Также экспертам непонятна необходимость финансирования администрирования доменных зон .ru и .рф из резерва универсального обслуживания. Это противоречит сложившейся рыночной экосистеме доменных имен, в которой реестры и доменная инфраструктура поддерживаются на коммерческих условиях.

РАЭК, объединяющая более 100 интернет-компаний, опубликовала вчера отдельное заключение на законопроект. В нем, в частности, говорится, что предлагаемое авторами проекта выделение «национального сегмента сети Интернет» технологически и фактически некорректно: «интернет не делится на «сегменты» по какому-либо «национальному» признаку, тем более в привязке к произвольному набору доменных имен».

«Мы участвуем в разработке законопроекта», – говорит представитель «Ростелекома» Андрей Поляков. Компания, по его словам, уже отправила свои поправки в Минкомсвязи. Представители «Мегафона» и «Вымпелкома» отказались от комментариев. Представитель МТС говорит, что оператор поддерживает заключение экспертного совета. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.