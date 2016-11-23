Интернет и digital
Статья опубликована в № 4209 от 23.11.2016 под заголовком: Эксперты не оценили контроль над рунетом

Экспертный совет при правительстве раскритиковал законопроект о контроле над рунетом

Документ слишком рамочный, а терминология – неточная
По сути, у рабочей группы несколько замечаний, в основном по терминологии
По сути, у рабочей группы несколько замечаний, в основном по терминологии
Д. Абрамов / Ведомости

«Ведомости» ознакомились с копией заключения рабочей группы «Связь и информационные технологии» экспертного совета при правительстве на разработанный Минкомсвязи законопроект о критической инфраструктуре российского интернета. В группу входят представители «Ростелекома», МТС, «Мегафона», MSK-IX, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и др. Подлинность документа подтвердил представитель открытого правительства (экспертный совет – его часть).

Проект описывает основные элементы критической инфраструктуры рунета – IP-адрес, национальный сегмент интернета и его инфраструктуру, точки обмена трафиком, владельцев таких точек, реестр доменных имен .ru и .рф, а также администратора национальных доменных зон – и особенности их регулирования. Документ предполагает создание государственной информационной системы (ГИС), которая будет фиксировать маршруты интернет-трафика в стране, – эта ГИС также указана в числе элементов критической инфраструктуры.

Проект рамочный, а основное регулирование предполагается на уровне подзаконных актов правительства. В документе описаны лишь основные идеи – обязательное российское происхождение компаний, управляющих точками обмена трафиком и администрированием российских доменов. Все остальное – «прямые и скрытые отсылочные нормы», говорится в заключении экспертов: принятие документа, по их мнению, потребует издания минимум трех приказов Минкомсвязи, согласованных с ФСБ, и четырех постановлений правительства и одного распоряжения, а также внесения изменений минимум в два действующих акта правительства. Соответственно, объективно оценить творчество Минкомсвязи невозможно, но потенциальная степень регулирующего воздействия законопроекта высока, резюмируют эксперты.

Наследие Совбеза

После учений по устойчивости рунета в 2014 г. состоялся Совет безопасности, по итогам которого президент Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению этой устойчивости в случае отключения российского сегмента интернета от внешнего мира.

По сути, у рабочей группы несколько замечаний, в основном по терминологии. Авторы проекта не поясняют, почему надо обязательно вводить в законодательство понятие критической инфраструктуры национального сегмента интернета. В документе нет критериев отнесения к такого рода инфраструктуре, непонятно, почему одни элементы сети являются критическими, а другие – нет. А если буквально трактовать определение критической инфраструктуры, то под него можно подвести практически любые сети связи, считают члены рабочей группы, советуя решать указанные в проекте Минкомсвязи задачи через законопроект «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», разработанный в 2013 г.

Эксперты также раскритиковали упомянутые в законопроекте термины автономной системы и точки обмена трафиком: оба термина могут быть истолкованы слишком широко, под них можно подвести любые сети операторов связи. Также экспертам не понравилось, как Минкомсвязи трактовало понятие IP-адреса: по их мнению, в законе об информации уже используется более нейтральное и удобное определение «сетевой адрес». При этом соотношение между этими понятиями не установлено, указывается в заключении. Также экспертам непонятна необходимость финансирования администрирования доменных зон .ru и .рф из резерва универсального обслуживания. Это противоречит сложившейся рыночной экосистеме доменных имен, в которой реестры и доменная инфраструктура поддерживаются на коммерческих условиях.

Законопроект является рамочным и практически не содержит деталей регулирования элементов критической инфраструктуры
Минкомсвязи обнародовало законопроект о регулировании рунета
Он должен помочь сделать отечественный сегмент более устойчивым и более российским

РАЭК, объединяющая более 100 интернет-компаний, опубликовала вчера отдельное заключение на законопроект. В нем, в частности, говорится, что предлагаемое авторами проекта выделение «национального сегмента сети Интернет» технологически и фактически некорректно: «интернет не делится на «сегменты» по какому-либо «национальному» признаку, тем более в привязке к произвольному набору доменных имен».

«Мы участвуем в разработке законопроекта», – говорит представитель «Ростелекома» Андрей Поляков. Компания, по его словам, уже отправила свои поправки в Минкомсвязи. Представители «Мегафона» и «Вымпелкома» отказались от комментариев. Представитель МТС говорит, что оператор поддерживает заключение экспертного совета. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике