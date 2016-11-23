Стивен Сигал хочет стать акционером российской IT-компании «Галактика»

Об интересе Сигала к «Галактике» «Ведомостям» рассказал представитель актера Анар Рейбанд. По его словам, с предложением инвестировать в компанию он обратился к председателю ее наблюдательного совета Яну Абрамову. Во вторник, 22 ноября, состоялась их встреча, чему был свидетелем корреспондент «Ведомостей».

Как раз вчера Сигал прилетел в Москву за паспортом гражданина России, сообщил ТАСС со ссылкой на Рейбанда. Отечественное гражданство 3 ноября актеру предоставил президент России Владимир Путин. В сентябре RT со ссылкой на Hollywood Reporter сообщала, что Сигал заявил о желании открыть в России с местными партнерами продюсерскую компанию. Сигал уже давно поддерживает тесные связи с Россией. Два года назад он должен был стать лицом компании «Калашников» на международной арене, однако от идеи позже отказались из-за введенных США санкций.

Рейбанд называет Сигала небедным человеком: по его словам, актер владеет недвижимостью, занимается проектами в области кино, рекламы и иных отраслях. О предыдущих инвестициях Сигала в российские проекты ему не известно. Интерес же к «Галактике» он объясняет серьезным опытом компании и поддержкой государства отечественных IT-разработчиков. По словам Рейбанда, предложение Сигала рассмотрит совет директоров компании.

Абрамов известен также как муж популярной певицы Алсу. Он подтвердил «Ведомостям» факт предложения Сигала. О какой доле идет речь, структуре сделки и ее сумме собеседники «Ведомостей» говорить не стали. «Сейчас компания не нуждается в инвестициях, но предложение Сигала не рассмотреть не может», – добавил Абрамов.

Структура акционеров ЗАО «Корпорация «Галактика» не раскрывается. Абрамов – в числе совладельцев. Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, знакомых с Абрамовым и менеджерами «Галактики».

Как развивалось импортозамещение С 1 января этого года свободные закупки импортного программного обеспечения для госорганов ограничены продуктами из специального реестра, который ведет Минкомсвязи. В конце марта этого года на совещании с членами правительства Владимир Путин решил обязать госкомпании закупать российский софт. И в середине июля первый вице-премьер Игорь Шувалов направлял директиву представителям государства в советах директоров госкомпаний, чтобы при закупках предпочтение отдавалось российскому софту.

Абрамов не стал это комментировать. Он сказал лишь, что возглавил наблюдательный совет компании год назад на волне IT-импортозамещения в России. По словам предправления «Галактики» Дмитрия Черных, у компании есть наблюдательный совет и совет директоров. Первый занимается лишь стратегическими вопросами, а второй еще и оперативными.

По итогам 2015 г. ЗАО «Корпорация «Галактика» занимает 50-е место в рейтинге 100 крупнейших IT-компаний России, составленном CNews Analytics. По данным Cnews, выручка оператора за прошлый год выросла на 27,6% до 2,1 млрд руб.

В конце 1990-х гг. «Галактика» и 1С были крупными игроками российского рынка систем управления предприятием (ERP-систем) с сопоставимой рыночной долей, рассказывает предправления IT-холдинга IBS Сергей Мацоцкий. Затем «Галактика» сконцентрировалась на обслуживании компании ЮКОС, которая спустя несколько лет перешла на SAP, продолжает он. Так компания упустила время и долю на рынке. Сейчас, по данным Мацоцкого, компания делает ставку на предприятия ВПК. В мае прошлого года «Ростех» сообщал о подписании меморандума о сотрудничестве с «Галактикой»: партнеры планировали создавать системы управления для предприятий «Ростеха».

В 2015 г. рынок российских ERP-систем составил $639,5 млн, говорилось в отчете исследовательской компании IDC. Лидер – SAP занимает почти половину рынка, говорится в исследовании IDC («Ведомости» ознакомились с документом).

Курс на IT-импортозамещение поможет росту «Галактики», уверена аналитик исследовательской компании IDC Зарина Камытбаева. Резких перемен ждать не стоит, но за несколько лет доля российских IT-компаний вырастет сначала за счет госорганов, а затем и госкомпаний, считает она.