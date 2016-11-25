В Госдуму внесен законопроект об ограничении онлайн-кинотеатров

Депутаты Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев внесли в Госдуму законопроект, регулирующий работу онлайн-кинотеатров. Разработкой этого документа занимался Медиа-коммуникационный союз (МКС), членами которого являются МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»). Несмотря на то что проект внесен, его авторы продолжают консультации с отраслью – ее критика была услышана, сказал «Ведомостям» представитель МКС.

Законопроект представляет собой поправки в закон об информации, они касаются только онлайн-кинотеатров. Прежняя версия проекта регулировала еще и мессенджеры, но авторы решили разделить эти темы на два разных документа, говорит близкий к МКС человек.

Основная идея проекта осталась прежней: владельцев онлайн-кинотеатров законопроект фактически приравнивает к СМИ: иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%. Действие этой нормы имеет исключения. Она не распространяется на стратегические предприятия, а также в том случае, если это регулируется международным договором или решением правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями. Действие законопроекта распространяется на проекты с ежемесячной аудиторией более 100 000 пользователей.

Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства, а также удалять неактуальный или недостоверный контент о пользователях по их просьбе. Также онлайн-кинотеатрам запретят предвыборную агитацию.

Ранее законопроект МКС был раскритикован участниками рынка. Против него высказалисьвладельцы как онлайн-кинотеатров, так и интернет-компаний, его раскритиковал экспертный совет при правительстве. Несмотря на это, документ поступил в Госдуму почти без изменений.

Ранее ассоциация «Интернет-видео», объединяющая крупнейшие видеосервисы рунета, назвала идею ограничения иностранного владения способом оказать давление на независимые видеосервисы и заставить их продаться крупным холдингам на невыгодных условиях.

То, что законопроект внесен в Государственную думу из кулуаров МКС, дает надежду на начало его обсуждения с отраслью, считает директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. «Мы неоднократно говорили о том, что на этапе подготовки документа это обсуждение проведено не было. Судя по тексту внесенного документа, критика и мнение отраслевых организаций, направленные в адрес МКС, учтены не были. Мы готовы и намерены обсудить законопроект уже в стенах Государственной думы и в понедельник утром направим соответствующее предложение председателю нижней палаты и главам профильных комитетов. Законопроект является резонансным и обладает высокой степенью регулирующего воздействия, так что, по нашему убеждению, он также должен пройти всестороннее обсуждение в правительстве России», - отметил он.

Интернет-компаниям не понравилось, что под ограничение иностранного владения подпадают и они – например, сервисы «Яндекс.Видео» и «Афиша.Mail.ru». Проект исключает из регулирования видеосервисы, которые дают пользователю информацию о том, где размещено видео, то есть фактически ссылку на видеоролик. Однако сервисы «Яндекса» и Mail.ru транслируют видео прямо в поисковой выдаче, а значит, попадают под регулирование. Обе эти компании имеют иностранных акционеров, кроме того, их акции торгуются на иностранных биржах.

В пояснительной записке к законопроекту не объясняется, зачем ограничивать онлайн-кинотеатрам иностранное владение. Депутат Андрей Луговой не ответил на звонок «Ведомостей». Ранее представитель МКС говорил, что цель проекта – обеспечить равные условия всем участникам рынка.

«Наверное, возможность получить разрешение через правительственную комиссию как-то облегчает ситуацию, - говорит гендиректор Megogo Виктор Чеканов, - но как именно, пока понять невозможно, мы ни разу не имели с ней дело». В любом случае это не меняется ситуацию принципиально, уверен он: «На рынке онлайн-видео в России множество проблем, телеканалы и производители фильмов теряют огромные суммы на пиратстве, но взамен МКС и теперь депутаты занимаются тем, что уничтожают самые успешные видеосервисы».

По его словам, независимые видеосервисы сдаваться не собираются и готовы писать обращения в профильные комитеты Госдумы, в правительство, в ФАС: «Мы готовы доказывать снова и снова, что это проект вреден для рынка. Зачем ограничивать иностранцев в видеосервисах? Мы не СМИ, мы не информируем население, мы его только развлекаем». «Какой вред национальным интересам страны мы можем нанести, я просто не понимаю», - резюмирует он.