Европейский суд начал рассматривать дело Uber

Сервис заказа такси Uber – это транспортная или технологическая компания? На этот вопрос должен ответить Европейский суд. Он приступил вчера к слушаниям по этому долгожданному делу. Его результат может повлиять как на саму компанию, оцениваемую в $63 млрд, так и на другие интернет-приложения – например, на сервис поиска и бронирования жилья Airbnb, специализирующийся на доставке из ресторанов Deliveroo и сервис уборки жилья Hassle.

Если Uber будет признан технологической компанией, он сможет легко развиваться по всей Европе. Но если суд решит, что он – типичная транспортная компания, то Uber попадет под более жесткое регулирование в 28 странах Европейского союза, а в некоторых из них сервис может даже быть запрещен.

«Европа является невероятно важным рынком для аналогичных компаний, решение суда может стать серьезной проблемой для них», – говорит учредитель британской торговой ассоциации «Экономика совместного потребления» Дэбби Восскоу.

Европейский суд в итоге не обязательно может принять однозначное решение. Он может посчитать, что в Uber сочетаются элементы как технологической, так и транспортной компании, что создаст еще большую путаницу в работе интернет-приложений.

Теоретически сервисные компании могут свободно работать на территории всего Европейского союза, но в некоторых отраслях, например в транспортной, регулирование на национальном уровне остается жестким. Такие компании, как Uber или Airbnb, которые предлагают конкретную услугу, но сами при этом ее не осуществляют, иногда не подпадают ни под одно из правил, что не очень удобно.

Регулирование технологических компаний наравне с такси и отелями не имеет смысла и не помогает защитить потребителей или стимулировать экономику, считает вице-президент CCIA Джеймс Уотервёрс.

Но противники такого подхода заявляют, что таким образом технологические компании получают несправедливое конкурентное преимущество.

Дело Uber в Европейском суде стало кульминацией пятилетней борьбы самого сервиса, европейских регуляторов и конкурирующих таксомоторных компаний. Работу приложения даже блокировали или временно ограничивали в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Голландии и Испании. В офис компании в Амстердаме неоднократно наведывались чиновники и следователи, а руководители французского подразделения едва не оказались в тюрьме. За последние два года политика компании стала менее агрессивной, она начала сотрудничать с местными властями. Сейчас компания работает в 21 из 28 европейских стран, включая Бельгию, в которой водителей Uber раньше обещали штрафовать. Все это позволяет сторонникам Uber надеяться на положительное решение в Европейском суде.

Перевел Антон Филатов