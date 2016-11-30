«Евросеть» может прекратить существование уже в следующем году

Решение разделить «Евросеть» может быть принято до конца года, рассказал человек, знакомый с топ-менеджерами акционеров (у «Вымпелкома» и «Мегафона» по 50%). «Вымпелком» отправил «Мегафону» предложение подписать документы до 24 декабря 2016 г., знает человек, близкий к ритейлеру.

По словам обоих, предлагается разделить салоны и долги (один из собеседников говорит о 15 млрд руб.) между операторами, а бренд «Евросеть» ликвидировать через год. По словам одного из них, есть и схема, какие салоны отойдут «Вымпелкому», а какие – «Мегафону». Человек, близкий к ритейлеру, подчеркивает, что это пока только предложение одного акционера, разговоры, и в таком виде это предложение «Мегафон» не примет. В частности, придется менять схему разделения долгов между акционерами, уверен он.

Договоренности акционеров разделить «Евросеть» нет, уверен ее президент Александр Малис.

Акционеры «Евросети» задумались о ее разделении, об этом стало известно в мае, инициатором и на сей раз, и тогда выступил «Вымпелком», знает близкий к «Евросети» человек. Операторы считают более эффективной монобрендовую розницу, условно независимая сеть потеряла смысл, объяснял тогда собеседник «Ведомостей». По мнению другого, бизнес «Евросети» вошел в противоречие с задачами операторов: основной заработок «Евросети» дают телефоны, задача операторов – контракты с абонентами.

«Мегафон» хотел бы оставить себе бренд «Евросеть», говорил человек, близкий к партнеру «Вымпелкома», но для этого ему нужно будет взять на себя весь долг компании, считает знакомый топ-менеджеров акционеров «Евросети». А «Мегафон» уже и так заплатил за половину «Евросети» гораздо больше, чем она стоит сейчас, и брать на себя новые обязательства оператор, точнее его владелец, не желает, объясняет он.

«Вымпелком» купил 49,9% «Евросети» за $226 млн в 2008 г. у Александра Мамута, а тот – 100% у основателя, Евгения Чичваркина. В декабре 2012 г. Мамут продал оставшееся за $1,07 млрд: 0,1% купил «Вымпелком», по 25% – «Мегафон» и Garsdale Алишера Усманова с партнерами. Доля Garsdale перешла «Мегафону» в июле 2014 г.

«Евросеть-ритейл», компания, управляющая сетью салонов «Евросеть», по данным «СПАРК-Интерфакса», получила в 2015 г. чистую прибыль по РСБУ 1,48 млрд руб. То же число в отчете «Мегафона».

Выручка «Евросеть-ритейла» в 2015 г. составила 58,3 млрд руб., на 20,7% меньше, чем в 2014 г., из-за решения не продавать устройства Samsung (приносили ей до 54% доходов от телефонов и смартфонов), объяснял ранее представитель ритейлера. Представители «Вымпелкома» и «Мегафона» отказались от комментариев.-