Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4215 от 01.12.2016 под заголовком: МТС оказалась выше выкупа

Цена акций МТС осталась выше диапазона выкупа

В таких условиях акционерам МТС невыгодно продавать акции оператору, считают аналитики
Инвесторы ценят бумаги МТС выше, чем оценила их сама компания
Инвесторы ценят бумаги МТС выше, чем оценила их сама компания
Евгений Разумный / Ведомости

Цена на акции МТС вчера оставалась выше верхней границы диапазона, по которым компания обещала выкупить бумаги у акционеров. Срок подачи заявок истекает в четверг до открытия торгов на бирже.

Диапазон выкупа для обыкновенных акций составлял от 199 до 229 руб. за бумагу, для депозитарных акций (ADS; в каждой – две обыкновенные акции) – от $6,31 до $7,27. Вчера к 19.55 мск одна акция МТС стоила на Московской бирже 230,25 руб., ADS в Нью-Йорке – $7,86. Таким образом, участвуя в выкупе, акционеры могли бы продать бумаги с дисконтом, который к верхней цене диапазона buy back составил бы 0,5% для обыкновенных акций и 7,5% – для ADS.

МТС готова потратить на buy back до 10 млрд руб. Она предложила выкупить у миноритариев до 24,8 млн обыкновенных акций (1,24% уставного капитала) на сумму до 4,9 млрд руб. Кроме того, до 5 млрд руб. МТС планировала потратить на выкуп у своего мажоритарного акционера – АФК «Система» (владеет 50,44% акций МТС). АФК продаст пакет акций, пропорциональный тому пакету, который МТС выкупит у миноритариев, так чтобы после выкупа доля «Системы» в капитале МТС не изменилась.

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Если на момент выкупа акции на рынке стоят дороже, то смысла участвовать в buy back нет, поскольку на рынке их можно продать дороже, говорят аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин и аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Такие ситуации происходят не часто и оператор в итоге может просто отказаться от выкупа, считает Либин. Если МТС откажется от выкупа, рынок отнесется к этому нейтрально: претензий к оператору тут быть не должно, считает он. Белов говорит, что он с самого объявления выкупа считал, что премия, предложенная МТС, недостаточна, чтобы привлечь многих инвесторов. Цена ADS МТС вышла за рамки диапазона цен выкупа уже в день его объявления, составив $7,64. В Москве цена акции МТС тогда поднялась до 223,5 руб.

Белов и аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович не исключают, что часть инвесторов могли подать заявки раньше, не дожидаясь последнего момента, и не отозвать их вовремя. Тогда именно они и примут участие в выкупе. Кроме того, поучаствовать в buy back могут владельцы крупных пакетов акций, считает аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. Для них это удобнее, чем продавать в рынок, говорят Нигматуллин и Венгранович.

Деньги на бочку

25 ноября МТС объявила, что вносит 10,18 млрд руб. в уставный капитал дочерней компании «Стрим диджитал», через которую МТС намерена выкупать свои акции.

Какой-то спрос на акции будет в любом случае, считает Венгранович. Хотя цена объявленного выкупа изначально была не очень высока, но buy back все-таки состоится – по цене ближе к верхней границе диапазона, считает он. Спрос при этом не будет высоким, ведь большого смысла предъявлять свои акции к выкупу у инвесторов действительно не было, согласен аналитик.

Выкуп состоится, говорит Нигматуллин: разница в цене акций на Московской бирже с верхней границей невелика, а риски коррекции после окончания процедуры выкупа значительны. Выкуп не будет зависеть от того, насколько мало акций будет предложено к покупке, говорится в материалах МТС. Таким образом, технически оператор сможет провести выкуп даже в случае, если спрос будет минимальным, делает вывод Нигматуллин.

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Тем не менее плюсы из процедуры buy back МТС уже извлекла. Поскольку выкуп акций – событие, которое состоится с очень высокой вероятностью, объявление о нем было нужно менеджменту для поддержки котировок после раскрытия результатов за III квартал, которые ожидались слабыми, напоминают Нигматуллин и Белов.

Объявить результаты сбора заявок МТС должна не позднее 2 декабря, однако вплоть до этого срока оператор оставляет за собой право в любое время продлить срок действия выкупа «в зависимости от рыночных условий». Близкий к МТС человек соглашается с предположением, что количество акций, которые инвесторы предъявят к выкупу, будет мало. Представитель МТС от комментариев отказался.

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