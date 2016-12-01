Цена акций МТС осталась выше диапазона выкупа

Цена на акции МТС вчера оставалась выше верхней границы диапазона, по которым компания обещала выкупить бумаги у акционеров. Срок подачи заявок истекает в четверг до открытия торгов на бирже.

Диапазон выкупа для обыкновенных акций составлял от 199 до 229 руб. за бумагу, для депозитарных акций (ADS; в каждой – две обыкновенные акции) – от $6,31 до $7,27. Вчера к 19.55 мск одна акция МТС стоила на Московской бирже 230,25 руб., ADS в Нью-Йорке – $7,86. Таким образом, участвуя в выкупе, акционеры могли бы продать бумаги с дисконтом, который к верхней цене диапазона buy back составил бы 0,5% для обыкновенных акций и 7,5% – для ADS.

МТС готова потратить на buy back до 10 млрд руб. Она предложила выкупить у миноритариев до 24,8 млн обыкновенных акций (1,24% уставного капитала) на сумму до 4,9 млрд руб. Кроме того, до 5 млрд руб. МТС планировала потратить на выкуп у своего мажоритарного акционера – АФК «Система» (владеет 50,44% акций МТС). АФК продаст пакет акций, пропорциональный тому пакету, который МТС выкупит у миноритариев, так чтобы после выкупа доля «Системы» в капитале МТС не изменилась.

Если на момент выкупа акции на рынке стоят дороже, то смысла участвовать в buy back нет, поскольку на рынке их можно продать дороже, говорят аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин и аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Такие ситуации происходят не часто и оператор в итоге может просто отказаться от выкупа, считает Либин. Если МТС откажется от выкупа, рынок отнесется к этому нейтрально: претензий к оператору тут быть не должно, считает он. Белов говорит, что он с самого объявления выкупа считал, что премия, предложенная МТС, недостаточна, чтобы привлечь многих инвесторов. Цена ADS МТС вышла за рамки диапазона цен выкупа уже в день его объявления, составив $7,64. В Москве цена акции МТС тогда поднялась до 223,5 руб.

Белов и аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович не исключают, что часть инвесторов могли подать заявки раньше, не дожидаясь последнего момента, и не отозвать их вовремя. Тогда именно они и примут участие в выкупе. Кроме того, поучаствовать в buy back могут владельцы крупных пакетов акций, считает аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. Для них это удобнее, чем продавать в рынок, говорят Нигматуллин и Венгранович.

Деньги на бочку 25 ноября МТС объявила, что вносит 10,18 млрд руб. в уставный капитал дочерней компании «Стрим диджитал», через которую МТС намерена выкупать свои акции.

Какой-то спрос на акции будет в любом случае, считает Венгранович. Хотя цена объявленного выкупа изначально была не очень высока, но buy back все-таки состоится – по цене ближе к верхней границе диапазона, считает он. Спрос при этом не будет высоким, ведь большого смысла предъявлять свои акции к выкупу у инвесторов действительно не было, согласен аналитик.

Выкуп состоится, говорит Нигматуллин: разница в цене акций на Московской бирже с верхней границей невелика, а риски коррекции после окончания процедуры выкупа значительны. Выкуп не будет зависеть от того, насколько мало акций будет предложено к покупке, говорится в материалах МТС. Таким образом, технически оператор сможет провести выкуп даже в случае, если спрос будет минимальным, делает вывод Нигматуллин.

Тем не менее плюсы из процедуры buy back МТС уже извлекла. Поскольку выкуп акций – событие, которое состоится с очень высокой вероятностью, объявление о нем было нужно менеджменту для поддержки котировок после раскрытия результатов за III квартал, которые ожидались слабыми, напоминают Нигматуллин и Белов.

Объявить результаты сбора заявок МТС должна не позднее 2 декабря, однако вплоть до этого срока оператор оставляет за собой право в любое время продлить срок действия выкупа «в зависимости от рыночных условий». Близкий к МТС человек соглашается с предположением, что количество акций, которые инвесторы предъявят к выкупу, будет мало. Представитель МТС от комментариев отказался.