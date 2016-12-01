Путин решил продлить страховые льготы для IT-компаний до 2023 года

Чиновники уже давно обсуждают возможное продление льгот и его конфигурацию. В пользу такого решения выступали Минкомсвязи (на фото руководитель ведомства Николай Никифоров) и Минэкономразвития

В сегодняшнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить до 2023 г. действующую для IT-компаний льготную ставку страховых взносов в размере 14% вместо стандартных 30%.

Совсем недавно объем экспорта IT-технологий приближался к нулю, а сейчас он достиг $7 млрд; увеличились и другие показатели – выручка, налоговые поступления, сказал президент. Он отметил, что в 2010 г. налоговые отчисления IT-компаний составляли 28 млрд руб., а через два года – уже 54 млрд руб. При этом выпадающие доходы бюджета были 16 млрд руб., отметил президент. Продление льгот должно поддержать такую динамику, сообщил Путин, выразив уверенность, что в ближайшее десятилетие IT-индустрия станет одной из ключевых отраслей экспорта.

Сейчас льготной ставкой могут воспользоваться компании, прошедшие специальную аккредитацию в Минкомсвязи. Но льгота действует лишь до конца 2017 г., после чего ставка начнет плавно расти: в 2018 г. она повысится до 21%, в 2019 г. – до 28%, а с 2020 г. станет стандартной – 30%.

Чиновники уже давно обсуждают возможное продление льгот и его конфигурацию. В пользу такого решения выступали Минкомсвязи и Минэкономразвития. По мнению Минкомсвязи, если в 2018 г. возрастет фискальная нагрузка на российские IT-компании, то они начнут проигрывать конкуренцию за работников мировым компаниям. А ухудшение самочувствия IT-отрасли, по мнению ведомства Николая Никифорова, отразится не только на технологическом развитии страны, но и на других секторах экономики. Но против продления льгот возражали Минфин, Минтруд и Минздрав. Они аргументировали свою позицию дефицитом федерального бюджета, а также бюджетов фондов соцстрахования и обязательного медицинского страхования. В сегодняшнем послании Федеральному собранию Путин отметил, что Минфин просил не объяснять рост IT-сектора одними лишь льготами. Были и другие инструменты поддержки, сказал президент, но льготы сыграли существенную роль в поддержке компаний, заключил он.

Президент первый раз обратил внимание на страховые льготы в декабре прошлого года на форуме «Интернет-экономика». Путин тогда встречался с представителями IT-отрасли, и президент группы компаний Infowatch Наталья Касперская рассказала ему, что благодаря существующим льготам к 2014 г. продажи российского программного обеспечения выросли до 102 млрд с 28 млрд руб. в 2010 г. Она посетовала, что в 2017 г. льготу хотят отменить. «Я солидарен с вами абсолютно. Вопрос только в том, что нужно это сделать как-то, не нарушая правила ВТО», – ответил ей Путин (цитата по стенограмме с сайта президента). В январе президент поручил Минфину, Минкомсвязи и Минэкономразвития вместе с Институтом развития интернета и другими федеральными органами дать предложения по продлению льгот.

В мае этого года в дискуссии о продлении льгот случился неожиданный поворот.

На сайте Кремля появилось поручение президента продлить до 2023 г., причем «для российских компаний, осуществляющих создание российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Это точное название реестра отечественного программного обеспечения, что ведет Минкомсвязи, однако о самом реестре в поручении президента нет ни слова. В июле замминистра финансов Илья Трунин передавал «Ведомостям», что «поручение президента правительству, безусловно, надо выполнять».

Но возможное продление льгот лишь для участников реестра обеспокоило IT-отрасль. Дело в том, что не всякая компания может в него попасть – например, это недоступно для глобальных IT-компаний или разработчиков софта на заказ. В июле IT-ассо­циа­ции АПКИТ и «Руссофт» обратились к занимавшему тогда пост министра экономического развития Алексею Улюкаеву с просьбой не ограничивать круг получателей страховых льгот реестром отечественного софта, подсчитав, что из-за этого суммарный экспорт российского софта в 2016–2020 гг. может снизиться на $7,9 млрд.

В начале ноября Путин вновь дал правительству поручение подумать над продлением (снова до 2023 г.) действующих льгот, но на этот раз уже для всех IT-компаний, имеющих на них право, говорится на сайте Кремля.

Поручение появилось после выступления президента на съезде «Деловой России». С момента введения льгот совокупный оборот российских IT-компаний вырос с 330 млрд до 500 млрд руб., что увеличило налоговые сборы с 28 млрд до 54 млрд руб., а вот выпадающие доходы из-за снижения ставки составили 15 млрд руб., говорил на съезде Путин.

Другой сценарий – бессрочное продление льгот для всех IT-компаний. Его предлагает Минэкономразвития. В мае ведомство выложило соответствующий законопроект на сайт обсуждения нормативно-правовой информации и недавно внесло в правительство.

Особенность IT-компаний, разрабатывающих софт, в том, что до 80% их расходов приходится на оплату труда, объясняла «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «АРПП отечественный софт» Евгения Василенко. Поэтому налог, рассчитанный исходя из размера фонда оплаты, становится для них практически оборотным, говорит она. Увеличение страховых взносов, по мнению эксперта, существенно сокращает возможности компаний, что осложняет их конкуренцию с западными вендорами в России и экспорт софта за границу.

Возможный рост страховых отчислений увеличит затраты компаний, рассказывал «Ведомостям» директор группы по налоговым льготам консалтинговой компании Deloitte Василий Марков. По его мнению, в долгосрочной перспективе это обстоятельство не может не повлиять на инвестиционные решения по открытию или сокращению числа центров разработки в России – ведь IT-компании весьма мобильны.